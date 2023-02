Appli mobile TourMaG



La Grande-Bretagne : de l’Eurovision à la Celtic Connection, la musique sous toutes ses formes

La Grande-Bretagne aime la musique sous toutes ses formes et dans tous ses États. À travers l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse et l’Irlande du Nord sept villes appartiennent au réseau des villes créatives « Musique » de l’Unesco. Citons en exemple Glasgow en Ecosse, la toute première à l’échelle mondiale, Manchester la capitale musicale du nord-ouest de l’Angleterre et Liverpool la ville natale des Beatles. Sur cette dernière les feux des projecteurs des télévisions européennes seront braqués à partir du 27 avril avec, au nom de l’Ukraine, la très attendue retransmission de la 67ème édition du grand Concours de l’Eurovision. En point d’orgue : la finale programmée le 13 mai.

Créé en 2004 le réseau des villes créatives de l’Unesco consacre les villes remarquables pour leurs initiatives et leurs impacts économiques et sociaux. Près de 300 villes dans le monde forment actuellement ce réseau qui place aussi la créativité et les industries culturelles – dont la musique est l’une des composantes – comme des facteurs stratégiques pour un développement urbain durable.



En Grande-Bretagne cinq villes ont le label « Musique » de l’Unesco : Liverpool, Manchester, Glasgow auxquelles s’ajoutent Belfast et Londres.



Liverpool, de l'Eurovision aux « Fab Four » , Beatles considéré comme le groupe le plus populaire et influent de l'histoire du rock, Liverpool assure avec succès sa vocation musicale. Et c'est elle qui a été choisie pour organiser, du 27 avril au 13 mai, la 67e édition du Concours Eurovision de la Chanson. Pour la première fois depuis 1980 le pays hôte ne sera pas le pays tenant du titre, l'Ukraine (avec Kalush Ochestra et leur chanson Stefania). Le Royaume-Uni plusieurs fois victorieux de la compétition et classé 2ème derrière l'Ukraine en 2022, accueillera donc cet évènement. Ce sera sa neuvième fois ! La dernière remontait à 1998.



Le 13 mai 2023 Liverpool occupera le centre de la scène européenne en accueillant avec toute la liesse attendue, cette compétition annuelle de renommée mondiale initiée par l’Union européenne de Radio-Télévision (UER). Dans une ambiance de paillettes et d’extravagance elle réunira cette année 37 pays et sera diffusée en direct et en simultané depuis la Liverpool Arena par tous les diffuseurs participants. Située sur les rives de la Mersey, au cœur de la Cité de la Musique de l’Unesco cette salle qui peut accueillir jusqu’à 11 000 personnes avait été inaugurée en janvier 2008 à l’occasion du choix de la ville comme « Capitale européenne de la Culture ».



Cet évènement donnera aussi l’occasion unique de se lancer à la découverte de la ville et de ses habitants réputés pour leur convivialité et leur humour. Tout commence en descendant les marches qui mènent au mythique les Beatles ces quatre garçons qui resteront à jamais dans le vent de l’histoire. Prendre ensuite la direction de l’Albert Dock, le plus grand musée du Monde qui leur soit consacré « The Beatles Story » s’y raconte, de l’enfance modeste à la gloire mondiale.



British Music Experience où la musique britannique se découvre à travers ses costumes, ses instruments, ses concerts et ses souvenirs.

À Manchester les plus grands concerts Manchester et son légendaire patrimoine musical. Pour ses nombreux artistes établis et émergents et pour le nombre de ses salles de concert elle est nommée « capitale musicale du nord-ouest de l'Angleterre ». Ses initiatives en matière de développements de structures musicales et culturelles vont toujours de l'avant.



En 2023 la ville inaugurera la la plus grande salle de concert du Royaume-Uni. Située près du campus Etihad à l’est du centre-ville elle sera atteignable à pied du centre-ville et bénéficiera d’excellentes liaisons via les transports en commun.



Le légendaire



Cette année 2023 verra aussi l'ouverture très attendue au cœur de Manchester du nouvel espace culturel, studios Granada il accueillera toute l'année un programme de concerts, de théâtre, de musique et d'opéra ainsi que des expositions temporaires. Il deviendra aussi le siège permanent du Festival International de Manchester.

Glasgow Glasgow est la capitale musicale de l'Ecosse. Elle fut même nommée la « Capitale secrète de la musique en Europe » par Time Magazine. Après Londres elle représente la plus grande économie musicale au Royaume-Uni. Du rock et du pop au classique et à l'électronique, de la musique contemporaine à la musique celtique ou country ses artistes et ses lieux de concerts abordent tous les genres.



Glasgow abrite le prestigieux Royal Conservatoire of Scotland. Fondé en1847 il fait partie de l’Association des conservatoires royaux de musique. En toute logique la ville a la densité la plus élevée d’établissements d'enseignement supérieur offrant des cours de musique et la plus grande population d'étudiants en musique du pays.



Avant la pandémie 2020 la ville accueillait une moyenne de 130 concerts et événements musicaux par semaine dans ses pubs traditionnels, ses salles de bal des années 1960, ses nombreux espaces intimistes ou ses grandes salles comme le Royal Concert Hall une des salles de concert les plus connues du Royaume-Uni ou l'



Dès le mois de décembre la ville préparera le 31ème anniversaire de la Celtic Connections. Né en 1994, devenu incontournable en Grande-Bretagne ce festival de musique celtique qui se tient tous les ans en janvier à Glasgow réunit plus de 2 000 talents écossais et artistes venus du monde entier. Au programme du rendez-vous de janvier 2024, plus de 300 concerts, « ceilidhs » (danses traditionnelles), conférences, sessions et ateliers sur les racines de la musique traditionnelle écossaise. Il y aura aussi du folk, du roots et de la world music.



Et dans cet esprit celtique, voici pour se loger une sympathique adresse à vocation généreuse : le Piper’s Tryst hôtel. Situé en centre-ville il est géré par le National Piping Center. Tous les bénéfices servent à soutenir les musiciens locaux et à préserver l’art de la cornemuse.



Enfin, pour ne rien perdre de la vocation musicale de la ville : le Glasgow City Music Tours qui propose la découverte du cœur battant de la ville. Une visite guidée à pied de deux heures du « Music Mile » - un quartier regorgeant de salles de concert d’hier et d’aujourd’hui. Largement reconnue comme un important centre musical international,est la capitale musicale de l'Ecosse. Elle fut même nommée la « Capitale secrète de la musique en Europe » par Time Magazine. Après Londres elle représente la plus grande économie musicale au Royaume-Uni. Du rock et du pop au classique et à l’électronique, de la musique contemporaine à la musique celtique ou country ses artistes et ses lieux de concerts abordent tous les genres.Glasgow abrite le prestigieux Royal Conservatoire of Scotland. Fondé en1847 il fait partie de l’Association des conservatoires royaux de musique. En toute logique la ville a la densité la plus élevée d’établissements d'enseignement supérieur offrant des cours de musique et la plus grande population d'étudiants en musique du pays.Avant la pandémie 2020 la ville accueillait une moyenne dedans ses pubs traditionnels, ses salles de bal des années 1960, ses nombreux espaces intimistes ou ses grandes salles comme leune des salles de concert les plus connues du Royaume-Uni ou l' Ovo hydro Arena Dès le mois de décembre la ville préparera le. Né en 1994, devenu incontournable en Grande-Bretagne ce festival de musique celtique qui se tient tous les ans en janvier à Glasgow réunit plus de 2 000 talents écossais et artistes venus du monde entier. Au programme du rendez-vous de janvier 2024, plus de 300 concerts, « ceilidhs » (danses traditionnelles), conférences, sessions et ateliers sur les racines de la musique traditionnelle écossaise. Il y aura aussi du folk, du roots et de la world music.Et dans cet esprit celtique, voici pour se loger une sympathique adresse à vocation généreuse : le. Situé en centre-ville il est géré par le National Piping Center. Tous les bénéfices servent à soutenir les musiciens locaux et à préserver l’art de la cornemuse.Enfin, pour ne rien perdre de la vocation musicale de la ville : lequi propose la découverte du cœur battant de la ville. Une visite guidée à pied de deux heures du « Music Mile » - un quartier regorgeant de salles de concert d’hier et d’aujourd’hui.

Quelques festivals et dates à retenir : Caché dans les vertes prairies du Somerset, le festival de Glastonbury est le plus grand et le plus célèbre des festivals de musique de Grande-Bretagne. Dominé par le Glastonbury Tor, un site ancré dans la légende du Roi Arthur, c'est le lieu idéal pour voir aussi bien les plus grandes stars de la pop et du rock qu'une sélection d'artistes qui montent. L'ambiance y est incomparable. (21-25 juin)



Réunissant grand spectacle, musique fantastique et patrimoine écossais, le festival annuel Royal Military Tattoo, au château d'Édimbourg, est un événement majeur présentant les meilleurs groupes de percussions et de cornemuse traditionnels et militaires. (4 – 26 Août 2023



Au large de la côte sud de l'Angleterre, l'île de Wight accueille plusieurs festivals de musique chaque année. Le plus grand est le Festival de l'île de Wight, organisé pour la première fois en 1968. Avec une programmation réunissant rock, pop et indie, avec quelques grands noms de la musique plus tard dans la nuit, le festival offre quatre jours d'amusement musical dans un lieu idyllique. (15-18 juin).



En plein cœur du splendide Parc national des Brecon Beacons, au Pays de Galles, le Green Man festival est un événement de trois jours qui affiche toujours une programmation éclectique. Plus intime que ses grands homologues comme Glastonbury, c'est le lieu idéal pour écouter de l'indie, du rock, du folk et de l'électro dans un lieu à la beauté naturelle luxuriante. (17 – 20 août).



Réputé plus grand festival de musique classique au monde, The Proms sont une série de concerts répartis sur une période de huit semaines. La plupart des concerts ont lieu au Royal Albert Hall de Londres, mais les soirées sont retransmises dans tout le Royaume-Uni sur des écrans géants, dans le cadre de la manifestation « Proms in the Park ». Ne manquez pas la célèbre « Last Night » (dernière nuit), connue pour ses chapeaux insolites, ses chants patriotiques et son atmosphère exceptionnelle. (Du 14 juillet au 9 septembre).



Les championnats du monde de cornemuse (ou pipe band) réunissent sur le Glasgow Green jusqu’à 146 groupes et des milliers de joueurs de cornemuse et de batteurs. (vendredi 18 et samedi 19 aout).



La Saint André ou St Andrew's Day en Écosse est célébré depuis des siècles. Mais c'est récemment que sa fête, le 30 novembre, est devenue officiellement un jour férié et la fête nationale de l'Écosse. St Andrew donne également son symbole au drapeau écossais, la saltire ou croix de St-André, un des plus vieux drapeaux au monde. Le 30 novembre le saint patron est célébré autour d’une pléiade de festivals.

