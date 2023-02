Appli mobile TourMaG



Grande-Bretagne 2023 : un couronnement historique

Le 6 mai prochain les Britanniques célébreront un jour historique, le couronnement officiel de Sa Majesté le Roi Charles III. La cérémonie se déroulera à l’Abbaye de Westminster à Londres dans le respect des traditions et d’un apparat ancrés depuis neuf siècles dans l’histoire du Royaume. Buckingham annonce que le souverain apportera une touche personnelle en délivrant des messages qui lui tiennent à cœur comme le climat et la solidarité. Tout au long de l’année de nombreuses manifestations liées au couronnement seront organisées à travers le Royaume avec, en point d’orgue, les 6, 7 et 8 mai jours déclarés fériés.

Lundi 20 Février 2023





Voici quelques idées pour des expériences royales et de belles adresses pour s’étonner, s’émerveiller, porter des toasts ou prendre cet incontournable et tellement anglais afternoon tea . Cette année 2023 la Grande-Bretagne donnera aux voyageurs du monde une occasion unique de découvrir « autrement » le patrimoine royal britannique.Les visiteurs pourront marcher sur les pas des grands monarques du pays en visitant et en découvrant des expositions uniques dans les palais de, à la Tour de Londres et dans bien d’autres lieux.Voici quelques idées pour des expériences royales et de belles adresses pour s’étonner, s’émerveiller, porter des toasts ou prendre cet incontournable et tellement anglais

Trois jours fériés Le matin du 6 mai le couronnement de Charles III, âgé de 74 ans, aura lieu à l’abbaye de Westminster, selon une tradition et un faste qui remontent au temps de Guillaume le Conquérant. Toujours solennel le service religieux sera dirigé par l’archevêque de Canterbury, Justin Welby, le chef spirituel de l’Eglise anglicane. L’épouse de Charles III Camilla sera, elle aussi, couronnée.



Charles III et Camilla effectueront le trajet, appelé la Procession du Roi, entre le palais de Buckingham et l’abbaye de Westminster. Après la cérémonie, ils retourneront à Buckingham dans le cadre de la Procession du couronnement, rejoints par d’autres membres de la famille royale.



Pour conclure cette première journée, le roi et la reine consort, accompagnés de membres de la famille royale, apparaîtront au balcon de Buckingham pour saluer la foule. C’est un évènement très attendu.



Le palais de Buckingham a déclaré vouloir ajouter de la solidarité à la solennité et donner à cet évènement historique un moment de fête et de rencontre.



Le 7 mai la population sera invitée à participer au Grand déjeuner du Couronnement. De multiples évènements se dérouleront dans les rues, les jardins, les parcs et des fêtes de voisinage célèbreront l’amitié. Un Grand concert de stars se tiendra au château de Windsor à l'ouest de Londres avec des icônes de la musique internationale et des stars contemporaines. (Les noms des artistes qui se produiront ne sont pas encore mentionnés). Une Chorale du couronnement se produira avec des chanteurs de chorales de réfugiés, des services de santé public, des groupes de chant LGBTQ+ et de malentendants. Dans la soirée, des lieux emblématiques du Royaume-Uni seront illuminés.



Le lundi 8 mai , jour férié, le bénévolat sera encouragé. Ces célébrations populaires rappellent celles qui ont eu lieu en juin 2022 pour le jubilé de platine d’Elizabeth II.

Quelques incontournables







L’abbaye de Westminster où se déroulent les couronnements, les mariages royaux, et les funérailles des souverains britanniques représente plus de 1 000 ans d'histoire. L'abbaye a été le théâtre de 16 mariages royaux et est également le lieu où la défunte Reine Elizabeth II a été couronnée, il y a bientôt 70 ans.



Le Royal Mews qui abrite les carrosses royaux est aussi l'une des plus belles écuries en activité qui existent. On peut y voir les chevaux du palais, s'émerveiller devant le carrosse d'État du Jubilé de Diamant de la Reine - utilisé pour la première fois lors de l'ouverture officielle du Parlement le 4 juin 2014 - et découvrir la livrée portée par les cochers de la Reine. (Ouvert de mai à octobre).



Résidence officielle du roi à Londres le palais de Buckingham, l'un des monuments les plus reconnaissables de Grande-Bretagne, est la résidence officielle du roi. De fin juillet à septembre, les portes s'ouvrent aux visiteurs, qui peuvent ainsi visiter les somptueuses salles d'apparat et les jardins. En chemin, ils découvriront quelques grands trésors de la collection royale. La spectaculaire cérémonie de la relève de la garde est gratuite et se déroule tous les jours d'avril à juillet, et un jour sur deux le reste de l'année. On en parle, on en parle... C’est le moment de les visiter, La Tour de Londres , l'une des forteresses les plus célèbres du monde a servi de palais royal, de prison, d'armurerie et même de zoo. Aujourd'hui, elle est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Les visiteurs y seront éblouis par les joyaux de la couronne. Lors d’une visite guidée ils entendront les récits de la Tour et verront où les épouses d'Henri VIII, Anne Boleyn et Catherine Howard, auraient été exécutées.où se déroulent les couronnements, les mariages royaux, et les funérailles des souverains britanniques représente plus de 1 000 ans d'histoire. L'abbaye a été le théâtre de 16 mariages royaux et est également le lieu où la défunte Reine Elizabeth II a été couronnée, il y a bientôtLequi abrite les carrosses royaux est aussi l'une des plus belles écuries en activité qui existent. On peut y voir les chevaux du palais, s'émerveiller devant le carrosse d'État du Jubilé de Diamant de la Reine - utilisé pour la première fois lors de l'ouverture officielle du Parlement le 4 juin 2014 - et découvrir la livrée portée par les cochers de la Reine. (Ouvert de mai à octobre).Résidence officielle du roi à Londres le, l'un des monuments les plus reconnaissables de Grande-Bretagne, est la résidence officielle du roi. De fin juillet à septembre, les portes s'ouvrent aux visiteurs, qui peuvent ainsi visiter les somptueuses salles d'apparat et les jardins. En chemin, ils découvriront quelques grands trésors de la collection royale. La spectaculaire cérémonie de la relève de la garde est gratuite et se déroule tous les jours d'avril à juillet, et un jour sur deux le reste de l'année.





Un séjour à Édimbourg doit inclure une visite du palais de Holyroodhouse, la résidence officielle du roi. Le palais est surtout connu pour avoir abrité Marie Stuart, reine d'Écosse. Elle s'y est mariée et a assisté au meurtre brutal de son secrétaire dans ses appartements privés. La visite du palais traverse les appartements d'État, les jardins et inclue la Queen's Gallery, où sont organisées des expositions temporaires de la collection royale.



Balmoral Castle & Estate , résidence écossaise de la famille royale, Aberdeenshire. Acheté par la reine Victoria en 1852, le château de Balmoral est depuis la résidence privée de la famille royale britannique en Ecosse. Le domaine, les jardins et la ball room sont ouverts au public d'avril à juillet. Des pièces de théâtre y sont données des classiques de Shakespeare aux pièces contemporaines. Il est également possible de participez à une « expédition Balmoral » pour une balade à travers le domaine en Land Rover. Et en Ecosse,Un séjour à Édimbourg doit inclure une visite du, la résidence officielle du roi. Le palais est surtout connu pour avoir abrité Marie Stuart, reine d'Écosse. Elle s'y est mariée et a assisté au meurtre brutal de son secrétaire dans ses appartements privés. La visite du palais traverse les appartements d'État, les jardins et inclue la Queen's Gallery, où sont organisées des expositions temporaires de la collection royale., Aberdeenshire. Acheté par la reine Victoria en 1852, leest depuis la résidence privée de la famille royale britannique en Ecosse. Le domaine, les jardins et la ball room sont ouverts au public d'avril à juillet. Des pièces de théâtre y sont données des classiques de Shakespeare aux pièces contemporaines. Il est également possible de participez à une « expédition Balmoral » pour une balade à travers le domaine en Land Rover.

De secrets gardés en jardins secrets Secret Royals auprès de Remarkable Tours spécialiste des circuits thématiques hors des sentiers battus. Ils iront sur des sites célèbres ou obscurs, souvent méconnus pour découvrir les histoires d’amour, de chagrin, de rivalités ou de ruses de la famille royale, du XVe siècle à nos jours.



Pour porter un toast à la regrettée Reine Elizabeth II ils iront dans le plus ancien bar à cocktail de Londres – et repaire populaire de nombreux membres de la famille royale -, l’American Bar at The Savoy commander le cocktail préféré de la Reine, le Dubonnet & Gin.



Pour tester dans le plus pur style royal la quintessence de l’art de vivre, l’ afternoon tea ils remonteront le temps à bord du



Cet afternoon tea peut aussi se déguster dans un cadre plus bucolique à l’issue d’un domaine royal de Sandringham situé dans le Norfolk à environ 180 kilomètres de Londres.



Plus au nord, en Ecosse pour vivre pleinement une expérience royale choisir un séjour au



Toujours en Ecosse ils découvriront le fameux Royal Yacht Britannia qui fut pendant 44 ans la résidence flottante de la famille royale. Après avoir sillonné toutes les mers et océans du monde il est aujourd’hui amarré au port de Leith à Edimbourg et se visite. Les visiteurs ont la possibilité de séjourner à bord du Fingal Edinburgh un hôtel flottant de luxe est amarré en permanence à côté du Britannia.



Les visiteurs pourront partager la passion de Sa Majesté le Roi Charles III pour l’environnement en visitant quelques-uns des nombreux jardins cachés de Londres tels que Isabella Plantation, St Dunstan dans East Church Garden ou le Barbican Conservatory. Ils pourront aussi admirer les nombreux et magnifiques espaces verts de la capitale.



Le saviez-vous ? 8,4 millions d’arbres et plusieurs grands parcs : un tiers de la superficie de Londres est recouvert d’espaces verts. À population comparable, c’est environ deux fois plus qu’à Paris. Londres est la première ville « parc national » du monde. Pour percer quelques secrets bien gardés sur la famille royale les visiteurs pourront réserver un circuitauprès despécialiste des circuits thématiques hors des sentiers battus. Ils iront sur des sites célèbres ou obscurs, souvent méconnus pour découvrir les histoires d’amour, de chagrin, de rivalités ou de ruses de la famille royale, du XVe siècle à nos jours.Pour porter un toast à la regrettée Reine Elizabeth II ils iront dans le plus ancien bar à cocktail de Londres – et repaire populaire de nombreux membres de la famille royale -,commander le cocktail préféré de la Reine, le Dubonnet & Gin.Pour tester dans le plus pur style royal la quintessence de l’art de vivre, l’ils remonteront le temps à bord du Belmond British Pullman . Semblable au Royal Train, le British Pullman le propose même au champagne au départ de la gare Victoria à Londres. Le trajet parcourt le Grand Londres et le Kent.Cet afternoon tea peut aussi se déguster dans un cadre plus bucolique à l’issue d’un Land Rover Safari Tour organisé dans le spectaculairesitué dans le Norfolk à environ 180 kilomètres de Londres.Plus au nord, en Ecosse pour vivre pleinement une expérience royale choisir un séjour au luxueux Gleneagles au cœur d’un domaine de près de 350 hectares. Chiens de chasse, fauconnerie, tir, pêche à la mouche ou aventure en 4x4 sur les pistes accidentés des Highlands, les clients y découvrent certains des passe-temps estivaux favoris de la famille royale.Toujours en Ecosse ils découvriront le fameuxqui fut pendant 44 ans la résidence flottante de la famille royale. Après avoir sillonné toutes les mers et océans du monde il est aujourd’hui amarré auet se visite. Les visiteurs ont la possibilité de séjourner à bord duun hôtel flottant de luxe est amarré en permanence à côté du Britannia.Les visiteurs pourront partager la passion de Sa Majesté le Roi Charles III pour l’environnement en visitant quelques-uns des nombreux jardins cachés de Londres tels quedans East Church Garden ou le. Ils pourront aussi admirer les nombreux et magnifiques espaces verts de la capitale.8,4 millions d’arbres et plusieurs grands parcs : un tiers de la superficie de Londres est recouvert d’espaces verts. À population comparable, c’est environ deux fois plus qu’à Paris. Londres est la première ville « parc national » du monde.

« The Crown », quand la fiction se mêle à la réalité



Fièrement dressé au sommet d'une colline le château de Belvoir propriété de la famille du Duc de Rutland depuis 1067 a servi de doublure au Château de Windsor. Après une promenade dans les jardins à la française et la visite des somptueuses salles et salons du château il sera temps de profiter d'une vue splendide sur le paysage environnant. Le domaine de Belvoir propose également un certain nombre d'hébergements chez l'habitant et de sites de glamping .







Buckingham Palace occupe une place importante dans The Crown, mais l'équipe de production n’a évidemment pas eu l’autorisation d’y installer ses caméras. À la place, la résidence de la reine a été recréée dans plusieurs demeures seigneuriales à travers le pays, dont le domaine Tudor célèbre pour ses salles d’apparat dont la Double Cube Room de Wilton House, une prouesse architecturale qui apparaît dans presque tous les épisodes de The Crown.



Le grand domaine Hatfield House a bercé les jeunes années des enfants d'Henri VIII. Tous trois ont été élevés dans cet ancien palais, chef-d'œuvre médiéval datant de 1485.



Cette grande demeure Située à la périphérie de Peterborough Burghley House a été utilisée comme doublure pour plusieurs plans extérieurs du château de Windsor dans la quatrième saison de The Crown. Construite dans les années 1600, elle est un très bon exemple d’architecture élisabéthaine. Son aspect inchangé en fait un lieu idéal pour représenter pour une résidence royale. Le Couronnement donnera aux voyageurs l’occasion de visiter les lieux de tournage de The Crown, la série de Netflix. En explorant les « vrais » palais associés à la royauté ils vivront quelques expériences royales exclusives.Fièrement dressé au sommet d'une colline lepropriété de la famille du Duc de Rutland depuis 1067 a servi de doublure au Château de Windsor. Après une promenade dans les jardins à la française et la visite des somptueuses salles et salons du château il sera temps de profiter d'une vue splendide sur le paysage environnant. Le domaine de Belvoir propose également un certain nombre d'hébergements chez l'habitant et de sites de Ely Cathedral une magnifique structure normande située dans la ville historique d'Ely a remplacé l'Abbaye de Westminster pour le mariage de la Reine Elizabeth II et du Prince Phillip. Elle a également servi dans les fictions The Other Boleyn Girl, Elizabeth : L'Age d'Or, et Le Discours dBuckingham Palace occupe une place importante dans The Crown, mais l'équipe de production n’a évidemment pas eu l’autorisation d’y installer ses caméras. À la place, la résidence de la reine a été recréée dans plusieurs demeures seigneuriales à travers le pays, dont lecélèbre pour ses salles d’apparat dont la, une prouesse architecturale qui apparaît dans presque tous les épisodes de The Crown.Le granda bercé les jeunes années des enfants d'Henri VIII. Tous trois ont été élevés dans cet ancien palais, chef-d'œuvre médiéval datant de 1485.Cette grande demeure Située à la périphérie de Peterborougha été utilisée comme doublure pour plusieurs plans extérieurs du château de Windsor dans la quatrième saison de The Crown. Construite dans les années 1600, elle est un très bon exemple d’architecture élisabéthaine. Son aspect inchangé en fait un lieu idéal pour représenter pour une résidence royale.

Un peu d’histoire C’était il y 70 ans. Élisabeth II monte sur le trône à l'âge de 25 ans, à la mort de son père, George VI survenue le 6 février 1952. Le couronnement a lieu le 2 juin 1953 à l’abbaye de Westminster. Pendant le service, Élisabeth prête serment ointe de l'huile sacrée.



Ce couronnement est le premier événement mondial majeur à être diffusé en direct à l’international à la télévision contre l’avis du Premier ministre Winston Churchill. Elizabeth refuse en effet ses conseils et insiste pour que l'événement se déroule devant les caméras de télévision.



Plus de 200 microphones sont stationnés le long du chemin et à l'abbaye de Westminster. 750 commentateurs diffusent des descriptions en 39 langues couvrant plus de vingt millions de téléspectateurs dans le monde. L'événement fut également filmé en couleur, séparément de l'émission télévisée en noir et blanc de la BBC.



En France, grâce à de nouvelles antennes relai, ce couronnement est la première retransmission en direct d'un événement se déroulant au Royaume-Uni. Il est aussi retransmis en Belgique, en Allemagne de l'Ouest, au Danemark et aux Pays-Bas, ce qui marque la naissance de l'Eurovision.

