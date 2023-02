Grande-Bretagne, une année historique

Les offres de transport se multiplient.En ferry avec Brittany Ferries DFDS et P&O Ferries et Irish Ferries au départ de huit ports français : Calais, Douvres, Dunkerque, Caen, Cherbourg, Dieppe, Le Havre, Roscoff. Ce choix est une bonne option pour qui souhaite voyager avec sa voiture, sa moto, caravane ou son camping-car. La traversée entre Calais et Douvres est la plus populaire et la plus rapide avec une cinquantaine de rotations quotidiennes elle ne dure que 90 minutes., le service circulant dans un double tunnel ferroviaire sous la Manche, relie Folkestone dans le sud de l'Angleterre à Coquelles dans le nord du Pas-de-Calais en France. Après l'enregistrement et les contrôles des documents d'identité, les usagers conduisent jusqu'à la navette, éteignent leur moteur et restent bien confortablement assis dans leurs véhicules pour une traversée de 35 minutes. La navette permet de faire l'expérience de ce service simple 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.relient de façon quotidienne et directement Paris, Lille, Calais et Bruxelles à Londres en passant par le tunnel sous la Manche. Le trajet entre Paris et Londres dure environ, avec des fréquences régulières entre 6 h 45 et 21 h 15 environ.Eurostar opère également des services réguliers plusieurs fois par jour entre Lille, Calais et Londres.directes relient les principaux aéroports français aux grandes villes britanniques. Les voyageurs à destination de Londres ont le choix entre plusieurs aéroports : Heathrow, le plus grand du pays, ainsi que City, Gatwick, Luton, Southend et Stansted. D'autres aéroports tels que ceux de b Birmingham, [Bristol Newcastle et Manchester permettent de rejoindre facilement le reste de l'Angleterre et le Pays de Galles . Pour l’Écosse , il y a le choix entre les aéroports d’ Édimbourg Glasgow ou Aberdeen