Grève 7 mars : CDMV et Helpdesk appellent les compagnies "au bon sens commercial"

Eviter le chaos de la grève et anticiper !



C'est en résumé ce que demandent deux organismes bien connus des agents de voyages le CDMV et le groupe Facebook Helpdesk.



En effet dans le cadre de l'appel à la grève du 7 mars 2023 contre la réforme des retraites, les deux groupements appellent les compagnies aériennes à faire preuve de bon sens " commercial ", même si pour l'heure, personne ne sait quel sera l'impact réel du mouvement.



Les deux organismes représentant les agents de voyages demandent également aux transporteurs "de trouver d'ores et déjà des solutions de modification de la date de départ, "raisonnables" en termes de coûts, en collaboration avec leurs partenaires agences set TO qui en font la demande, sans faire payer le prix fort et quand cela est possible bien sûr" .



L'objectif est d'éviter la gestion dans l'urgence et au dernier moment des annulations de vols.