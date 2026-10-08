Groupe LK : Le Bois Dormant, nouvelle pièce de la diversification familiale

« Avec Lisela, nous proposons des packages et construisons une offre complète autour du séjour »

« C’est un peu ma touche personnelle pour faire du gîte pas seulement un lieu de réception de groupe le week-end, mais aussi diversifier avec les entreprises et le côté bien-être »

« Les rencontres via le réseau France DMC Alliance ont permis que nous soyons référencés sur Ty-win, ce qui permet aujourd’hui d’intégrer directement l’offre sur notre site internet.



L’objectif était aussi de ne pas perdre les clients avec un parcours compliqué. Ils arrivent sur le site du gîte, ils voient leur retraite bien-être et peuvent réserver directement, sans se demander pourquoi ils sont renvoyés vers le site de Lisela »

« J’avais un petit peu envie d’écrire ma propre histoire dans l’histoire familiale »,