Groupe LK : Le Bois Dormant, nouvelle pièce de la diversification familiale

Le Groupe LK a inauguré le gîte Le Bois Dormant, situé dans la vallée de Kaysersberg, en septembre 2026 - Photo : cnographe
Sept chambres, cinq salles de bains et une capacité de 15 personnes. Exploité depuis mai 2025 et officiellement inauguré le 22 septembre 2026, Le Bois Dormant est installé dans une bâtisse historique située dans la vallée de Kaysersberg.
Ici pas de boîte à clés. Mylène Vrtikapa, responsable développement du pôle réceptif Lisela & Cap vers l’Est du groupe LK et également en charge du gîte, assure le check-in et le check-out. « Je cherchais à avoir cette relation client. Le lieu mérite qu’on l’explique et qu’on prenne le temps d’accueillir les gens », explique-t-elle.
La maison de 480 m² dispose notamment d’un jacuzzi extérieur, d’un terrain de pétanque, d’une salle de jeux, d’une bibliothèque et d’un bar vintage. Un positionnement volontairement orienté vers les groupes, avec une capacité maximale de 15 personnes.
« Nous avons vraiment voulu garder cette seule structure puisqu’il y a très peu de gîtes pouvant accueillir des groupes de 15 personnes », souligne Mylène Vrtikapa.
Après une première année d’exploitation, b[les retours sont jugés « excellents ». ]bLe gîte accueille des familles, des groupes d’amis et déjà des repeaters.
Ici pas de boîte à clés. Mylène Vrtikapa, responsable développement du pôle réceptif Lisela & Cap vers l’Est du groupe LK et également en charge du gîte, assure le check-in et le check-out. « Je cherchais à avoir cette relation client. Le lieu mérite qu’on l’explique et qu’on prenne le temps d’accueillir les gens », explique-t-elle.
La maison de 480 m² dispose notamment d’un jacuzzi extérieur, d’un terrain de pétanque, d’une salle de jeux, d’une bibliothèque et d’un bar vintage. Un positionnement volontairement orienté vers les groupes, avec une capacité maximale de 15 personnes.
« Nous avons vraiment voulu garder cette seule structure puisqu’il y a très peu de gîtes pouvant accueillir des groupes de 15 personnes », souligne Mylène Vrtikapa.
Après une première année d’exploitation, b[les retours sont jugés « excellents ». ]bLe gîte accueille des familles, des groupes d’amis et déjà des repeaters.
Du gîte au produit touristique
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Le Bois Dormant ne doit toutefois pas rester un simple hébergement de groupe.
Avec Lisela, la marque réceptive du groupe spécialisée dans le Grand Est, l’objectif est de construire des séjours complets.
« Avec Lisela, nous proposons des packages et construisons une offre complète autour du séjour », explique Mylène Vrtikapa.
Transferts depuis Colmar, activités de team building, randonnées accompagnées ou déjeuner dans une ferme-auberge peuvent ainsi être intégrés aux séjours. Une offre qui permet notamment de cibler les entreprises et les petits comités de direction à la recherche d’un cadre pour travailler autrement.
Le bien-être constitue l’autre axe de développement. Mylène Vrtikapa, qui suit depuis trois ans une formation en naturopathie, souhaite développer des retraites thématiques.
Une première offre est lancée autour du yoga, de la cuisine naturopathique, des bains sonores, de la relaxation, de la confection de remèdes maison et des randonnées.
Pour 2027, d’autres formats sont envisagés, notamment autour de la femme et de la ménopause. « C’est un peu ma touche personnelle pour faire du gîte pas seulement un lieu de réception de groupe le week-end, mais aussi diversifier avec les entreprises et le côté bien-être », souligne la fille de Michelle Kunegel, directrice générale de LK Tours.
Les programmes sont disponibles directement sur le site du Gîte Le Bois Dormant et référencés via Ty-win. « Les rencontres via le réseau France DMC Alliance ont permis que nous soyons référencés sur Ty-win, ce qui permet aujourd’hui d’intégrer directement l’offre sur notre site internet.
L’objectif était aussi de ne pas perdre les clients avec un parcours compliqué. Ils arrivent sur le site du gîte, ils voient leur retraite bien-être et peuvent réserver directement, sans se demander pourquoi ils sont renvoyés vers le site de Lisela », explique Mylène Vrtikapa.
Derrière Le Bois Dormant, c’est aussi une histoire de transmission qui se joue. Mylène Vrtikapa appartient à la quatrième génération du groupe LK et travaille dans l’entreprise depuis plus de dix ans.
« J’avais un petit peu envie d’écrire ma propre histoire dans l’histoire familiale », confie-t-elle.
Le projet a été soutenu par le groupe. Il répond notamment à un besoin identifié de longue date : disposer d’un lieu pour les propres réunions, séminaires et formations de LK.
Avec Lisela, la marque réceptive du groupe spécialisée dans le Grand Est, l’objectif est de construire des séjours complets.
« Avec Lisela, nous proposons des packages et construisons une offre complète autour du séjour », explique Mylène Vrtikapa.
Transferts depuis Colmar, activités de team building, randonnées accompagnées ou déjeuner dans une ferme-auberge peuvent ainsi être intégrés aux séjours. Une offre qui permet notamment de cibler les entreprises et les petits comités de direction à la recherche d’un cadre pour travailler autrement.
Le bien-être constitue l’autre axe de développement. Mylène Vrtikapa, qui suit depuis trois ans une formation en naturopathie, souhaite développer des retraites thématiques.
Une première offre est lancée autour du yoga, de la cuisine naturopathique, des bains sonores, de la relaxation, de la confection de remèdes maison et des randonnées.
Pour 2027, d’autres formats sont envisagés, notamment autour de la femme et de la ménopause. « C’est un peu ma touche personnelle pour faire du gîte pas seulement un lieu de réception de groupe le week-end, mais aussi diversifier avec les entreprises et le côté bien-être », souligne la fille de Michelle Kunegel, directrice générale de LK Tours.
Les programmes sont disponibles directement sur le site du Gîte Le Bois Dormant et référencés via Ty-win. « Les rencontres via le réseau France DMC Alliance ont permis que nous soyons référencés sur Ty-win, ce qui permet aujourd’hui d’intégrer directement l’offre sur notre site internet.
L’objectif était aussi de ne pas perdre les clients avec un parcours compliqué. Ils arrivent sur le site du gîte, ils voient leur retraite bien-être et peuvent réserver directement, sans se demander pourquoi ils sont renvoyés vers le site de Lisela », explique Mylène Vrtikapa.
Derrière Le Bois Dormant, c’est aussi une histoire de transmission qui se joue. Mylène Vrtikapa appartient à la quatrième génération du groupe LK et travaille dans l’entreprise depuis plus de dix ans.
« J’avais un petit peu envie d’écrire ma propre histoire dans l’histoire familiale », confie-t-elle.
Le projet a été soutenu par le groupe. Il répond notamment à un besoin identifié de longue date : disposer d’un lieu pour les propres réunions, séminaires et formations de LK.
Le réceptif face aux aléas internationaux
Mylène Vrtikapa, responsable développement du pôle réceptif Lisela & Cap vers l’Est et également en charge du gîte appartient à la quatrième génération du groupe LK - Photo : LK
Cette nouvelle étape dans la stratégie de diversification du groupe intervient alors que Lisela, créée en 2020, poursuit son développement sur le réceptif Grand Est. La marque attire notamment des clientèles étrangères venues des Etats-Unis ou du Canada.
Mais 2026 a été plus compliquée pour les marchés lointains. « Avec tout ce qui s’est passé au Moyen-Orient, les billets d’avion ont explosé, constate Mylène Vrtikapa. La clientèle éloignée ne pouvait pas se permettre de payer un billet d’avion dont le tarif a doublé. »
Le réceptif a donc renforcé son maillage européen et régional, en travaillant davantage avec des autocaristes, des agences, des associations, des groupes d’amis et des entreprises.
Une évolution qui confirme, selon elle, l’intérêt de la diversification. Dans le contexte instable que nous connaissons, la diversification est importante. Le tourisme est directement soumis aux aléas de ce qui se passe dans le monde.
Le groupe LK, qui compte plus de 800 collaborateurs selon Mylène Vrtikapa, travaille par ailleurs depuis deux ans sur l’intégration de l’IA, avec différents groupes de travail impliquant les équipes.
Car derrière la diversification, le groupe familial entend surtout préparer la suite. « Si on veut être là encore dans 20, 30, 40 ans, il faut s’adapter au monde actuel. »
Mais 2026 a été plus compliquée pour les marchés lointains. « Avec tout ce qui s’est passé au Moyen-Orient, les billets d’avion ont explosé, constate Mylène Vrtikapa. La clientèle éloignée ne pouvait pas se permettre de payer un billet d’avion dont le tarif a doublé. »
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Car derrière la diversification, le groupe familial entend surtout préparer la suite. « Si on veut être là encore dans 20, 30, 40 ans, il faut s’adapter au monde actuel. »
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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