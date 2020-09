Groupe Vacancéole : Garibaldi Participations et C2AD entrent au capital

Le groupe Vacanceole vient d'annoncer l'entrée dans son capital de Garibaldi participations et C2AD (Crédit Agricole Alpes Développement) via une levée de fonds



Cette opération permettra notamment à Vacancéole " d’accélérer l’intégration de nouveaux établissements touristiques, avec l’objectif de franchir la barre de 100 établissements gérés et commercialisés à horizon 2024 " indique un communiqué de presse.



Autre axe : "poursuivre son développement en matière d’innovation et renforcer ses investissements dans le digital et l’expérience client."