Hôtels Circuits France, des hôtels et bien + encore ! Vos partenaires BtoB, pour trouver à coup sûr, la meilleure solution pour voyager en groupes en France, au fil des régions et des terroirs

En immersion dans les régions de France, tous vos groupes (amicales, grandes familles, randonneurs, individuels regroupés, événements d'entreprise ...), sont chaleureusement accueillis par les 23 hôteliers-restaurateurs du réseau d'indépendants Hôtels Circuits France.



Rédigé par Hôtels Circuits France le Lundi 19 Février 2024





Professionnels du tourisme de groupes, en choisissant les 23 hôtels / régions sélectionnés par Hôtels Circuits France, vous faites le choix de la valeur ajoutée grâce à la qualité d'un accueil groupe personnalisé, le concept du tout compris et le 100% direct en BtoB.



Chaque hôtelier vous aide à organiser de manière simple, efficace et personnalisée vos packages groupes sur la Destination France.

Dates de validité :

Toute l’année selon les régions et les hôtels



Proposé par :

les 23 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France



Prix à partir de :

Consultez les hôtels directement



Un savoir-faire reconnu depuis 30 ans, au service des professionnels du tourisme de groupe Les hôteliers HCF, experts et passionnés de leur région, accompagnent les professionnels du tourisme de groupes à la découverte des régions de France avec :

✔ leur savoir-faire réceptif & leur expertise du local

✔ le concept du tout compris

✔ le 100% direct avec les hôteliers : c'est direct entre eux et vous :)

✔ l'organisation de séjours clé en main et de thématiques

✔ leurs hôtels-restaurant de caractère : confort, service, cuisine régionale et producteurs locaux.



Optez pour le séjour-circuit tout compris qui inclus toutes les prestations recherchées pour réussir les séjours groupes : c'est un vrai "clés en main" avec des excursions en étoile autour de l’hôtel qui comprennent :

le verre de bienvenue, la pension complète, les petits déjeuners complets, le vin aux repas, le café aux déjeuners, un dîner du terroir, les visites et les entrées des musées, notre accompagnateur régional qualifié, le verre de l’amitié, le cadeau souvenir.

Pour personnaliser encore plus votre programme : un large choix d’options comme des animations de soirées, des activités, la privatisation de sites, des ateliers thématiques...



Expert de sa région, chaque hôtelier vous propose : les pépites, les sites majeurs, les visites insolites, les événements incontournables, les fêtes locales à ne pas manquer de sa destination.



Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando, cyclo ou neige douce ... pour vos clients groupes ou pour votre offre GIR ? chaque hôtelier est à votre écoute pour construire avec vous, directement, vos meilleures offres packagées de manière simple, efficace et sur-mesure.

Descriptif de l’offre Des programmes de séjours groupes clé en main et/ou sur-mesure grâce à la production tourisme que chaque hôtelier met à votre service ainsi que son savoir-faire pour un accueil personnalisé et sur-mesure de vos groupes dans sa région.



Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels de charme et de caractère, des hôteliers en France, leur savoir-faire et leurs offres groupes à votre service depuis plus de 30 ans.



❤ Vous allez adorer ! ● le catalogue Hôtels Circuits France spécial Groupes 2024 qui présente des programmes et des idées de séjours groupes partout en France [ajouter le lien vers notre catalogue]

● le site internet Hôtels Circuits France, pour une info complète que les destinations et les hôtels [ajouter le lien vers notre site web]

● le charme des régions, le caractère de chaque hôtel, l'authenticité des programmes

● l'écoute, la réactivité et la connaissance de l'offre locale de chaque hôtelier-restaurateur Hôtels Circuits France



● Des tarifs compétitifs spécialement dédiés aux professionnels du tourisme de groupe :

vous accédez aux meilleurs prix avec des tarifs pros qui vous sont exclusivement dédiés et à des tarifs groupes spécialement étudiés : calculés au plus juste, nets et véritablement tout compris, ils garantissent un excellent rapport service/qualité/prix. Nos tarifs sont différenciés selon les destinations et ils tiennent compte de la catégorie de l’hôtel (**, *** ou ****), de la région et de la saisonnalité.



DES HÔTELIERS À VOTRE SERVICE, EN DIRECT DE LEURS REGIONS : programmes sur-mesure, infos & aide personnalisées.



Demande de Cotation & Réservation Vos contacts Demandes de Cotation & Réservations :

Directement auprès des 23 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France

A retrouver sur



Vos contacts Infos et Demandes de Catalogue :

Hôtels Circuits France

Corinne Giorgiutti

Communication et marketing

info@hotelscircuitsfrance.com

Tel : +33 (0)5 63 43 09 09



Site web : www.hotels-circuits-france.com



