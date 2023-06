ITA Airways augmente à nouveau ses fréquences depuis Paris et Nice vers Rome Fiumicino

ITA Airways, la compagnie aérienne nationale italienne, confirme sa forte présence sur le marché français et renforce encore la connexion entre la France et l'Italie avec l'ajout de nouvelles fréquences sur les lignes Paris - Rome et Nice - Rome tout au long de la saison été 2023.



Les passagers français bénéficient ainsi de fréquences supplémentaires sur les lignes Paris Charles de Gaulle - Rome Fiumicino et Nice - Rome Fiumicino. Grâce aux vols quotidiens supplémentaires au départ de Paris et de Nice au plus fort de l'été, ITA Airways opérera un total de 172 fréquences hebdomadaires et jusqu'à 14 vols quotidiens aller-retour entre les deux pays, avec des connexions via son hub de Rome Fiumicino, récompensés par 5* Skytrax, vers 64 destinations dans le monde, dont 10 intercontinentales ainsi que plusieurs destinations méditerranéennes.



- 94 vols hebdomadaires aller-retour de Paris CDG à Rome FCO et Milan LIN

- 42 vols hebdomadaires aller-retour de Nice NCE à Rome FCO

- 36 vols hebdomadaires aller-retour de Paris ORY à Milan LIN