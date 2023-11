Iberostar Hotels & Resorts, protecteur des mangroves et des dunes côtières

Leader du tourisme responsable auprès des professionnels du secteur, Iberostar Hotels & Resorts s’engage dans la protection des écosystèmes situés le long des mangroves et des dunes côtières. Dans cet esprit, le groupe hôtelier espagnol présente ses actions menées au Mexique et en République dominicaine deux de ses destinations. En améliorant l’état de leur écosystème terrestre, il protège ses côtes de l’impact des tempêtes et des ouragans. En compensant les émissions, il contribue à ralentir le changement climatique. Dans le cadre de son mouvement pionnier « Wave of Change » il met en lumière l’importance et les avantages générés par de telles actions qui enrichissent l’expérience de ses clients.



Rédigé par Michèle SANI le Lundi 6 Novembre 2023

Iberostar Hotels & Resorts est responsable de 10,6 kilomètres de côtes dans les Caraïbes dont 80 % bordées par des récifs coralliens.



Ses implantations hôtelières sont protégées par 5,6 kilomètres carrés de ces récifs coralliens.



Le groupe dispose d’un laboratoire de recherche, de 5 pépinières de coraux, de 3 pépinières de mangroves abritant 14 400 arbres et de 3 pépinières de dunes côtières.



Le saviez-vous ? Il y a aujourd’hui quelque 1,6 million de kilomètres d’écosystèmes côtiers dans le monde.



Au cours des dernières décennies 20 % des récifs coralliens ont été détruits et 35 % de la mangrove ont été perdus ou convertis.

19 000 mangroves et 11 000 plantations côtières. En République dominicaine au cœur des Caraïbes Iberostar dispose de 3 pépinières de restauration de mangroves. Elles se situent aux abords de ses resorts de grand luxe que sont l’Iberostar Grand Bávaro (pour adultes) qui bénéficie de l’une des meilleures plages des Caraïbes, l'Iberostar Selection Hacienda Dominicus proche du village de pêcheurs Bayahibe et l'Iberostar Costa Dorada. (Ces 2 derniers sont conçus pour les familles).



Au total, le groupe hôtelier s’occupe de plus de 19 000 mangroves réparties sur les rivages dominicains.



Pour entretenir les dunes uniques de la « Riviera Maya » au Mexique Iberostar a planté plus de 11 000 plantes réparties sur quatre destinations : l’île de Cozumel (Biosphère de l’Unesco), Playa del Carmen dans la péninsule du Yucatan, Cancun et Paraiso qui regroupe cinq hôtels. Le Groupe s’emploie aussi à la restauration des mangroves situées à l’Iberostar Paraiso Beach.

Des destinations côtières encore plus attractives En choisissant Iberostar Hotels & Resorts vos clients découvrent des destinations encore plus attractives protégées de l’impact des tempêtes et des ouragans. En contribuant à la protection et à la conservation de ces écosystèmes vitaux ils vivent une expérience enrichissante.



Dans une atmosphère intime, détendue et à l’écart du bruit, ils profitent d’un environnement magnifique et assistent au spectacle de fonds marins, d’une flore tropicale et d’une faune indigène d’une exceptionnelle richesse. Ils participent à des activités de plein air et des excursions guidées où se mêlent découvertes et bien-être.



Ils reviennent de leurs vacances heureux de s’être initiés aux particularités des mangroves, forêts maritimes, merveilles de la nature et écosystèmes rares et vulnérables qui, protectrices de la biodiversité, luttent contre l’érosion.

« Wave of Change » mouvement pionnier du tourisme responsable L’engagement d’Iberostar en faveur d’un tourisme responsable et d’une protection des océans est l’épine dorsale de son mouvement Wave of Change . Par le biais d’initiatives fondées sur la science, la chaîne hôtelière Iberostar Hotels & Resorts s’est engagée en faveur d’une économie circulaire et d’une consommation responsable des produits de la mer.



Avec un tel engagement, elle crée un modèle touristique qui contribue à la santé marine et côtière. En récupérant les bénéfices fournis par les écosystèmes de ses destinations et en gérant les zones naturelles de manière durable, elle soutient des économies naturelles et garantit un retour économique de l'activité touristique.



Iberostar qui s’est engagé à améliorer la santé des écosystèmes entourant ses hôtels d’ici 2030 compense son empreinte carbone en l’approchant de la neutralité.



Et quelques chiffres :



En 2022 Iberostar avait réduit sa consommation d’énergie de 5,7 %. Sa neutralité carbone sera atteinte en 2030 soit 20 ans avant l’objectif fixé par le secteur.

Les hôtels qui ne contiennent aucun plastique à usage unique seront exempts de déchets d’ici 2025. (L’utilisation de 692 tonnes de plastique et le gaspillage de plus de 500 000 repas ont été évités en un an).

À propos d’Iberostar Le Groupe Iberostar est une multinationale 100% familiale espagnole. Forte de 65 ans d’histoires dans le secteur du tourisme, ses origines remontent à 1877. Iberostar

Hotels & Resorts est son activité principale et comprend plus de 100 hôtels 4 et 5 étoiles dans 16 pays différents. Le groupe est devenu une référence internationale en

mettant en avant une forme de tourisme plus respectueuse de l’environnement, qui se centre sur le bien-être des personnes et la protection de l’environnement.



Le mouvement Wave of Change reflète l’engagement de la compagnie envers l’environnement et les océans, et son effort constant pour le partager avec la population.

Avec le développement durable au centre de ses activités, l’entreprise place l’économie circulaire au cœur de sa stratégie et travaille sur son propre Agenda 2030, afin d'être zéro déchet d’ici 2025, neutres en émissions de carbone d’ici 2030, 100 % responsable dans sa chaîne d’approvisionnement en produits de la mer d’ici 2025, et améliorer la protection et

conservation des écosystèmes autour de ses hôtels, entre autres objectifs."



Le Groupe compte sur une équipe internationale de plus de 30 000 personnes de 95 nationalités. Grâce à ce potentiel, l’entreprise est leader en matière de qualité et se

différencie en matière d’expérience client. En effet, elle travaille sans cesse sur l’amélioration de ses produits et mise sur l’innovation numérique.

Contacter un expert Iberostar Téléphone : 0805 54 33 24 - Du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures

Email : iberostarpro@iberostar.com



Site pro : www.iberostarpro.com/fr

Site web : www.iberostar.com/fr



0805 54 33 24 - Du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures

Lu 220 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Première : Le fleuve Saint-Laurent au cœur de l’hiver boréal Celestyal Journey, la naissance d’une étoile