Inde: assouplissement des restrictions visas

Le Ministère indien de l'Intérieur a décidé, pour une partie limitée des ressortissants étrangers, d'que le pays applique depuis le 11 Mars 2020 La réouverture du pays s'effectuera en plusieurs phases durant les prochains mois.Le phase 1 du mois de Juin permettra aux centres commerciaux, lieux religieux, hôtels et restaurant à compter du 8 Juin.La phase 2, prévue pour le mois de Juillet, devrait voir la réouverture des établissements d'enseignement.Dans la troisième et dernière phase dédiée au tourisme et loisirs, le gouvernement décidera,, d'autoriser l'ouverture des cinémas, des gymnases, des piscines, des parcs de loisirs et des bars.Avec ce communiqué , consultable en bas d'article, le gouvernement indien annonce que, et ce, malgré la suspension des vols internationaux de passagers maintenue jusqu'à la fin du mois de Juin: