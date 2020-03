Coronavirus : l'Inde suspend la délivrance et annule les visas des Français

Le communiqué ministériel indique également que :



- " tous les visas réguliers (y compris les visas électroniques) qui ont été accordés aux ressortissants français, allemands et espagnols au plus tard le 11.03.2020 et où ces étrangers ne sont pas encore entrés en Inde sont suspendus " ;



- "les visas réguliers (y compris les visas électroniques) accordés à tous les ressortissants étrangers qui ont des antécédents de voyage dans ces pays le ou après le 01.02.2020 et qui ne sont pas encore entrés en Inde sont également suspendus".



Pour finir, le Ministère de la Santé précise que : " Les visas de tous les étrangers déjà en Inde restent valides et ils peuvent contacter le FRRO / FRO le plus proche via le module e-FRRO pour l'extension / la conversion, etc ".