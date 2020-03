Vietnam : vers une suspension temporaire de l'exemption de visas pour 8 pays

Il fallait malheureusement s'y attendre...



En ce 9 mars 2020, et en raison de l'augmentation des cas confirmés et décès dus au nouveau coronavirus en Europe, le Vietnam a décidé de suspendre temporairement l'exemption unilatérale de visa que le pays accorde à 8 pays de l'Europe occidentale.



Les 8 pays concernés sont : la France, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne.