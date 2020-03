Covid-19 : après Israël et Moscou, le Vietnam menace à son tour de durcir les conditions d'entrée

Depuis le 5 février, les autorités vietnamiennes ont mis en place les mesures suivantes :



• interdiction d’accès au territoire vietnamien aux ressortissants non-vietnamiens en provenance de Chine (hors régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao) ou ayant effectué un séjour en Chine (hors Hong Kong et Macao) dans les 14 jours précédant leur arrivée au Vietnam.



• à l’entrée sur le territoire vietnamien, toute personne en provenance de zones à risque (Corée du Sud, Italie ou Iran) est soumise à l’obligation de déclaration sanitaire et de contrôle épidémique ;



• toute personne suspectée d’être porteuse du virus ou ayant séjourné ou transité dans les 14 jours avant son arrivée au Vietnam en Chine, Corée du Sud, Italie ou Iran peut se voir imposer par les autorités locales des mesures de mise en quarantaine médicale ou d’isolement à domicile d’une durée de 14 jours ;



Durant votre séjour, il est conseillé de suivre les recommandations des autorités locales et de consulter le site internet et les réseaux sociaux de l’OMS et de l’Ambassade de France au Vietnam.