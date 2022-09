Inde : dans la frénésie de Mumbai, la ville de tous les superlatifs

Bienvenue dans l’une des plus grandes agglomérations au monde, une aire urbaine tentaculaire et effervescente !



20 millions de personnes vivent dans la zone d’influence de Mumbai, capitale de l’Etat du Maharashtra, au bord de la mer d’Oman.



Une ville colossale, locomotive économique et financière de l’Inde, à la fois moderne et… villageoise.



Cité des contrastes, l’ex-Bombay est quasi binaire. D’un côté s’affiche l’affairisme des quartiers business de Victoria Station et de Nariman Point, teintés d’urbanisme colonial britannique.



De l’autre, se développent des secteurs populaires et quasi villageois, comme Banganga Tank.



Au milieu : des zones résidentielles chics (Malabar Hill), une promenade littorale culte (Marine Drive) et « mille » marchés exaltants.