Réouverture de l'Inde : cinq tour-opérateurs à la (re)découverte de la destination

Cet éductour a été l'occasion pour nous de rafraîchir nos connaissances, mais aussi de constater à quel point le pays est prêt à accueillir à nouveau les voyageurs. Partout où nous sommes allés, les hôtels, les restaurants, les sites touristiques... nous avons toujours rencontré des professionnels aguerris et prêts à nous accueillir les bras ouverts

Ce circuit a aussi été l’occasion pour les participants d’assister au

organisé sur invitation uniquement sur deux jours. Très est une vitrine exclusive de boutique-hôtels, retreats, lodges et expériences immersives parmi les plus uniques en Inde, au Népal, au Sri Lanka et au Bhoutan.



Le Salon a été un point d’orgue, avec une vitalité et un engouement chez les professionnels du tourisme excitants. Nous sommes impatients de partager notre expérience et remettre l’Inde sur le devant de la scène

Chacun de ces palaces, que ce soit dans le nord (Delhi, Jaipur, Udaipur) ou le sud du pays (Mumbai, Goa, Kerala...) retranscrit l'Inde d'aujourd'hui, tournée vers l'avenir tout en magnifiant le passé

Sur place, le circuit a été organisé et opéré par l'agence réceptive SITA, avec unecombinée à des expériences inédites, immersives et interactives afin de découvrir la culture et l’histoire du pays sous un angle différent.", commente Jean-Noël Estève, le directeur commercial pour le Nord de la France de SITA. ".Les participants ont été accueillis dans trois des hôtels Leela en Inde :élue meilleure marque au monde pour la deuxième année consécutive par Travel & Leisure USA World's Best Award 2021.", indique le communiqué.Les hôtels Leela sont représentés en France par Le Bureau Parisien,