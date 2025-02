Interface Tourism devient Hopscotch Tourism

Avec plus de 40 bureaux répartis sur les 5 continents et une présence dans 60 pays, Hopscotch Tourism muscle son réseau et répond aux enjeux d’acteurs internationaux. "Cette structure nous permet d'avoir une connaissance inégalée des spécificités de chaque marché, nous démarquant ainsi de nos concurrents. Nous pouvons répondre aux attentes des grands acteurs mondiaux du tourisme mais aussi à celles des acteurs locaux et émergents dont les problématiques sont spécifiques ", ajoute Blaise Borezée.



Le changement de marque renforce également l’engagement de Hopscotch Tourism en faveur de la durabilité et du tourisme responsable en encourageant les démarches valorisant une approche plus consciente du tourisme.



Au-delà de son poids économique direct, le tourisme est un moteur essentiel dans le développement des communautés locales, en stimulant la création d’emplois, en améliorant les infrastructures et en favorisant les échanges culturels. Il joue également un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine culturel et naturel, en encourageant des pratiques durables qui profitent aux générations actuelles et futures.



Alors que la demande d’expériences authentiques, durables et innovantes ne cesse de croître, le secteur est confronté à des défis et à des opportunités de taille. Hopscotch Tourism vise à mener cette transformation en offrant des solutions de communication qui répondent aux enjeux actuels.



Ce renouvellement de l’ADN traduit ainsi l’engagement de Hopscotch Tourism à explorer des horizons inédits en réinventant les outils de communication touristique pour développer un tourisme responsable ayant un impact positif qui réponde aux nouvelles attentes des voyageurs et des acteurs du secteur. Un engagement de l’agence qui est reconnu en France à travers la certification RSE Agence Active 3 étoiles.