Invité surprise, Tony Estanguet clôt le congrès des EDV au Maroc

"Les premiers points forts pour ces JO, c'étaient les sites. Il fallait que les jeux valorisent ce patrimoine extraordinaire et qu'on le fasse dès la cérémonie d'ouverture. C'était audacieux. Il fallait ensuite s'assurer qu'il y ait de l'ambiance, il fallait remplir les tribunes. Il fallait que la fête soit belle mais qu'elle ait du sens, notamment en matière environnementale, sur la parité... Enfin, l'adaptation était liée à l'aspect financier. Il a fallu faire face à l'inflation et trouver en permanence des solutions pour faire différemment sans dégrader le projet.



C'était un vrai défi et, je crois qu'à la fin, les gens se sont appropriés les jeux. Je n'imaginais pas qu'il y aurait une telle ferveur. Nous avons battu tous les records d'audience (plus de 5 milliards dans le monde), de spectateurs (12 millions de billets vendus), et aussi... de demandes de mariage."



Pourtant, pendant toute la préparation des jeux, l'organisation a dû faire face à un bashing médiatique récurrent, alors même que les indicateurs suivis de près par les équipes du comité d'organisation étaient dans le vert : "Dans les médias, nous nous faisions piétiner, mais la réalité, c'est que quand nous avons ouvert la billetterie près de 2 ans avant les Jeux, nous avons vendu 2 millions de places en quelques jours. Le Comité Olympique n'avait jamais vu ça. Quand nous ouvrons le programme des volontaires, un an avant les Jeux, personne n'y croyait. Nous avons eu 300 000 candidats en 4 semaines et nous avons été obligés d'en refuser".