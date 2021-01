Jean Castex : les voyages hors UE interdits sauf raison impérieuse

Lors de sa courte allocution vendredi 29 janvier 2021 à l'issue du Conseil de défense, Jean Castex a présenté une série de mesures afin de renforcer la lutte contre l'épidémie de covid-19. Si le confinement est encore une fois écarté, les voyages sont cette fois directement visés.



Le Premier Ministre a annoncé que toutes les entrées en France et toutes les sorties du territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux, à partir de dimanche minuit.



Pour les pays de l'Union européenne, l'entrée en France est possible à condition de justifier d'un test PCR négatif de moins de 72 heures.



Tous les déplacements en provenance et direction des territoires ultra-marins seront également soumis à la production de motifs impérieux.



À compter de ce dimanche, les centres commerciaux non alimentaires d’une surface supérieure à 20 000 mètres carrés, qui favorisent le plus le brassages des populations, seront fermés.