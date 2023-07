Jumbo Tours Group : nouveaux bureaux au Brésil

Jumbo Tours Group est un acteur majeur du secteur du tourisme avec plus de 45 ans d'expérience. Il propose une vaste gamme de services et de produits aux voyagistes et agences de voyages du monde entier. JTG est une filiale d'Alpitour World, une entreprise touristique européenne de premier plan et le leader du marché italien. Le groupe se compose des principaux tour-opérateurs italiens, avec plus de 2500 agences de voyages, ainsi que de la société hôtelière VOI Hotels et de la compagnie aérienne Neos.