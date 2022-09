FRAM : 10 nouveaux Framissima et 7 nouveaux Clubs Jumbo

Le Groupe FRAM vient de faire paraître sa nouvelle brochure hiver 2022 - 2023. Au sommaire : plus de 50 séjours en Hôtels Clubs Framissima, Clubs Jumbo, Framissima Premium ou Framissima Evasion ; sans oublier les séjours labélisés FRAM Immersion, Prix Sympa, Adult Only ou encore Plein Vent.Le tour-opérateur propose près de 30 destinations au départ de plus de 20 aéroports (Paris et province).