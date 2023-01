Jurisprudence CJUE : quand le client a t-il droit à une réduction de prix ?

Par sa réponse, la Cour rejette la notion de « risque général de la vie », confirmant qu’en matière de voyages, il est impossible de faire assumer une partie des risques au voyageur.



Les juges français ont rappelé à de nombreuses reprises que la théorie de « l’acceptation des risques » est irrecevable en droit du tourisme et de la consommation. Du côté du professionnel en revanche et même si une non-conformité est due à des CEI, la théorie de la responsabilité de plein droit implique qu’au moins il rembourse les prestations non-servies et que cette charge ne demeure pas sur le voyageur.



Ensuite, il faut, pour mesurer la non-conformité, s’attacher à comparer uniquement les services prévus au contrat et ceux qui ont été effectivement fournis : l’examen doit être objectif. Voilà donc une limite objective à la responsabilité de plein-droit du professionnel.



Car ainsi que nous le répétons souvent dans ces colonnes ou à l’occasion des vidéoconférences organisées avec TourMaG : « le contrat, tout le contrat mais rien que le contrat. ». La question des services liés au contrat parce qu’ils résultent du but de ce contrat est envisagée de manière assez large par la Cour, toujours dans l’objectif de protéger le consommateur. Dans ce cas, la Cour rejette une interprétation restrictive : c’est la raison pour laquelle les services « accessoires » aux services principaux seront considérés comme non-fournis à également rembourser au client, comme l’accès à la piscine de l’hôtel, l'animation et également (même si la valeur de ces services ne sera pas facile à déterminer).



La Cour évoque de manière plus discutable à notre sens les prestations comme l’accès aux plages et les possibilités d’excursion, car en effet, le professionnel n’a pas « vendu » ces services. Tout dépendra certainement de la présentation de ces prestations par le professionnel lors de la vente ou sur son site par exemple.



En tous cas, cela se défendrait devant le juge français, qui est tenu par ailleurs par cette jurisprudence européenne. Par ailleurs, selon la Cour, le fait que les mêmes mesures aient pu être prises dans le pays de résidence du voyageur ou ailleurs dans le monde ne le prive pas de son droit à remboursement car les mesures restrictives à destination ont bien empêché la fourniture des services prévus au contrat.



Pour calculer la réduction de prix enfin, il convient de se référer à la période de non-conformité avec l’estimation de la valeur des services compris dans le forfait : par exemple, exclure le coût de l’aérien – fourni - de l’estimation des services non-fournis est une première étape incontestable. Ensuite, pondérer le coût d’achat auprès des réceptifs des prestations non-fournies et leur prix de vente au voyageur et calculer le nombre de jours impactés est également une bonne démarche.



Enfin, la Cour relève que si normalement, l’absence de signalement par le voyageur à propos des non-conformités peut avoir pour effet de réduire la réduction de prix si ce signalement aurait pu limiter la durée de la non-conformité, il n’en va pas de même dans le cas des mesures de lutte contre la pandémie de covid-19.



Autrement dit, un voyageur qui ne signale pas la non-conformité consécutive à ces mesures ne sera pas pénalisé dans la réduction de prix à laquelle il peut prétendre car son signalement n’aurait rien changé aux conséquences de ces mesures.