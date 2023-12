Karavel - Fram : bientôt un fonds d'Abu Dhabi au capital ?

d’accélérer le plan stratégique de l’entreprise et le déploiement du groupe à l’international

C’est un honneur pour nous d’avoir retenu l’attention d’ADNEC et d’ADQ qui est un des fonds souverains les plus puissants au monde. Cela fait bientôt 25 ans que nous nous astreignons à des standards professionnels les plus élevés possibles. Chaque jour, nous œuvrons afin de proposer des vacances avec la plus grande qualité et au meilleur prix possible

L’acquisition de Karavel est une étape stratégique majeure pour le groupe ADNEC alors que nous déployons notre stratégie d’expansion à l’international et réaffirmons notre engagement de soutenir les objectifs touristiques d’Abu Dhabi.



Le succès historique de Karavel dans la fourniture de circuits et de vacances à des clients en France sur des destinations en Europe et dans les Caraïbes complète les ambitions de croissance du groupe ADNEC en Europe, où nous étions déjà présents

Nous sommes convaincus qu’il existe des synergies importantes entre nos offres touristiques en Europe et au Moyen Orient, en favorisant les échanges interculturels. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les parties prenantes, à l’instar du département de la culture et du tourisme à Abu Dhabi, pour renforcer notre pôle d’activité et créer un champion du tourisme à Abou Dhabi