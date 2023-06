L'ESTA pour les États-Unis disponible en application mobile

Electronic System for Travel Authorization

"La nouvelle application ESTA renforce la stratégie du CBP sur les applications mobiles. Nous savons que l’avenir est numérique et nous devons toujours être à l’avant-garde. Nous continuerons à innover et mettre en œuvre des technologies pour rationaliser nos processus et répondre aux attentes des voyageurs"

Annoncée en 2021,L'ESTA, pourest un système informatisé qui évalue l'aptitude des voyageurs à visiter les États-Unis dans le cadre du Programme d'Exemption de Visa (VWP).Les touristes et voyageurs d'affaires deset qui souhaitent se rendre aux États-Unis sans visa pour un court séjour (jusqu'à 90 jours) doivent demander une autorisation de voyage électronique ESTA Historiquement, l'obtention d'une ESTA nécessitait que les voyageurs remplissent un formulaire de demande en ligne sur le site officiel du département de la Sécurité intérieure cependant,a récemment déclaré Matthew Davies, directeur exécutif des programmes d'éligibilité et des passagers au sein du CBP.Offrant une expérience plus simple et plus conviviale, l'application permet aux utilisateurs de facilement demander ou renouveler leur autorisation ESTA directement depuis leur smartphone, éliminant ainsi le besoin d'un ordinateur et simplifiant l'ensemble du processus.