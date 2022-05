Etats-Unis : le prix de l'ESTA va passer de 14 à 21$

LeEn effet la demande d'autorisation de voyage pour les États-Unis va passer de 14 $ à 21 $, selon le site spécialisé Cnewyork. selon Business Travel News qui a eu la confirmation d'un porte-parole du US Customs and Border Protection (service des douanes et de la protection des frontières).Le Federal Register a publié un communiqué qui détaille cette augmentation.L'autorisation de voyage est valable 2 ans et permet de se rendre aux États-Unis plusieurs fois sans avoir besoin d'une nouvelle autorisation.Les ressortissants français peuvent bénéficier du programme d’exemption de visa (VWP) qui leur permet d’accéder au territoire américain sans visa, mais avec une autorisation électronique de voyage (ESTA).