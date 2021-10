L'Europe offre 60 000 pass Interrail aux jeunes de 18 à 20 ans jusqu’au 26 octobre 2021 à 12h.

La Commission européenne lance la 3ème édition de son programme DiscoverEU qui va permettre à 60 000 jeunes de 18 à 20 ans d'obtenir des pass Interrail gratuits.

L'institution offre des pass Interrail gratuits aux jeunes Européens âgés de 18 ans. Cette année, en raison du report de l’édition 2020, les jeunes de 19 ou 20 ans pourront également soumettre leur candidature. Ainsi 60 000 pass seront attribués cette année (contre 15 000 pour l’édition 2019).



Tous les voyageurs se verront proposer des réservations flexibles grâce au nouveau “Pass mobile”. La date de départ pourra être modifiée à tout moment avant le départ ou jusqu’à l’expiration de la durée de validité d’un an, en raison du contexte sanitaire.



Les candidatures pourront être soumise jusqu’au 26 octobre 2021 à 12h.



Les modalités de participation - Les personnes doivent être nées entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2003

- Les candidats retenus pourront voyager jusqu’à 30 jours maximum

- Leur voyage devra se dérouler entre mars 2022 et février 2023

