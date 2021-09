La 1ère plateforme des guides-conférenciers de France est enfin née !

Notre objectif est d’avoir l’offre la plus large possible, visible en permanence sur notre site, de façon à capter la demande en ligne et à l’affecter à un collègue guide-conférencier,

A la fin de cette crise, il ne restera nous l'espérons tous pas que des points négatifs, mais aussi quelques bonnes nouvelles.Ainsi, certains auront développé des compétences et pour d'autres instigués des chantiers qu'il n'était pas possible de mettre en place en temps normal. C'est le cas par exemple des guides-conférenciers d’Alsace et de Provence.Ces derniers ont développé durant les mois passés, la 1ère plateforme des guides-conférenciers de France. Concrètement avant la distribution de l'offre des professionnels du tourisme était laissée à des acteurs privés comme TripAdvisor ou d'autres sites en ligne." explique Cecyl Tarlier, Président des Guides Sud Provence.