Guides conférenciers, offices de tourisme : attention aux arnaques

Heureusement, pour l'heure, aucun des guides et offices de tourisme sollicités par notre arnaqueur n'est tombé dans le panneau.



Lorsqu'on tape Next Estate GmbH dans Google on tombe sur un Consultant immobilier à Berlin. "Il semble qu'ils aient récupéré un numéro de TVA et de la chambre de commerce " nous précise Michel SCHIRCK qui a effectué quelques recherches...



Prudence donc !



Voici les détails concernant cette soit disant agence :

Billy Telford

Next Estate GmbH

Kollwitzstrasse 38, 10405 Berlin

Tel .: +49030 40301011

+44741 8360806

Email: info.nextestate.de@gmail.com

VAT ID no. DE264806773

Registered in the Commercial Register B ofthe Charlottenburg District Court under HRB under the number HRB 119303 B