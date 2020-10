La CGT de TUI France appelle au rassemblement devant le siège vendredi

La CGT de TUI France appelle les salariés du groupe à un rassemblement vendredi 23 octobre 2020 à 12h devant le siège de Levallois-Perret pour la dernière réunion du CSE (Comité Social et Economique).



Le syndicat précise : "Le CSE soit remettre son dernier rendu d'avis vendredi qui mettra fin aux consultations et négociations du plan social. Nous vous attendons nombreux pour peser sur les dernières négociations."



Ce rassemblement est déclaré auprès des autorités et respectera les protocoles sanitaires : port du masques obligatoires et distanciations sociales.