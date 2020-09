La Française des circuits sort sa brochure 2021 Plusieurs nouveautés

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

La Française des circuits vient de sortir sa nouvelle brochure qui s'enrichit de plusieurs nouveautés.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 4 Septembre 2020

Malgré une activité tourmentée la Française des Circuits a choisi de maintenir sa brochure papier qui compte cette année 276 pages.



Elle présente son lot de nouveautés. Un QR Code permet d'obtenir la brochure en ligne (pratique pour envoyer le lien aux clients qui ne souhaitent pas repartir avec la brochure entre les mains).



Des nouvelles gammes font leur entrée : Familles ou Les Escapades avec les festibreak qui proposent de petits séjours pendant le réveillon du nouvel an 2021-2022. "Famille".



Autre nouveauté : les petits tours en autocars, virées de 4 nuits combinant une capitale européenne et la découverte en liberté du pays au volant de sa location de voiture.



Enfin, le voyagiste propose à la fin des circuits des extensions balnéaires mises en avant par un picto dédié, avec un descriptif de l'hôtel.

La Française des circuits propose également des offres spéciales : une offre fidélité avec - 3 % de remise sur le dossier pour tous les voyageurs étant partis avec la Française depuis septembre 2018 et une offre Mariage / pacs : - 5 % de remise sur le dossier pour les voyages dans les 6 mois suivant l'union mais aussi pour les anniversaires de mariage/pacs 10, 20, 30 ans...



Les agences pourront également retrouver les gammes historiques de circuits : Regard, Lumière, Confidentiel, les infos vérités et les points forts sur chaque programme ainsi que les tableaux de prix de Paris, province et en rendez-vous sur place.



L’offre « Tribu » est maintenue : - 50 €/personne dès 6 personnes sur le même dossier, enfin le Pack Voyageur reste offert : sacoche, sac shopping, repose-tête, protège passeport, guide, programme et étiquette bagage.

Brochure Laponie : Premium édite également une brochure dédiée à la Laponie. 2 avions sont affrétés sur Kittila de 189 Y tous les samedis à partir de la mi décembre à la mi mars.



En décembre le Club OLOS 4* en mini séjours ou séjours multi activités et pour toute la saison l'Hôtel Sirkantahti 3 * en séjours multi activités.

À partir du 2 janvier le Club SAAGA 4* en séjours multi activités



Un early booking de -5% pour toute inscription avant le 15 novembre 2020 en agence de voyages est proposé.

Lu 160 fois Notez





Dans la même rubrique : < > Asia sort une nouvelle brochure Tentations 2021 Gilbert Cisneros (Exotismes) : "Le Covid-19 aurait pu nous rendre aveugles... et nous ne sommes que borgnes !"