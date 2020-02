La Toupie Bleue ou la vie d'un entrepreneur à l'ombre des géants du tourisme

" La pré-saison oriente de plus en plus mon activité vers une agence événementielle, mais je me bagarre pour me dire que je suis bien une agence de voyages, " s'exclame le jeune homme.



Il n'est pas facile de s'imposer dans un monde aussi concurrentiel et explosé façon puzzle qu'est le tourisme, d'autant que les nouveaux acteurs même les plus inattendus viennent attaquer ses plates-bandes.



En effet, très rapidement Rémi Collat n'a pas seulement vu Booking ou Airbnb s'ériger en adversaires, mais aussi les offices de tourisme (OT). Les institutionnels comme les agences de voyages ont été particulièrement court-circuitées par internet et vu leurs clients désertés leurs bureaux.



Profitant d'une expertise sur leur territoire et de moyens plus importants que des petits acteurs privés, les OT transforment petit à petit leurs sites en... agences de voyages en ligne, à l'image de La Plagne.



Et pourtant le code du tourisme " spécifie que lorsqu'un privé se constitue sur l'espace administratif de l'office de tourisme, normalement l'organisme public doit s'effacer pour laisser place à l'entreprise privée. "



Une situation qui agace, mais ne décourage pas Rémi Collat. Le jeune entrepreneur continue de voir avec optimisme son avenir. En espérant pour lui que son agence continue de tourner pendant encore de nombreuses années, à l'ombre des géants des Alpes et du voyage.