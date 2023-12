Le Boat met le cap au Canada en 2024

Des nouveaux bateaux Horizon vont rejoindre la flotte en France, en Ecosse et en Belgique courant 2024. Les voyageurs pourront découvrir 11 nouveaux bateaux de 2, 3, 4 et 5 cabines. La flotte Horizon comptera ainsi 184 bateaux.



De plus, en 2024 les voyageurs font pourvoir partir à la découverte d'une nouvelle région au Canada en explorant la voie navigable

Trent-Severn et les lacs Kawartha : situé au Centre de l'Ontario, ce coin compte plus de 250 lacs et rivières.



Nichée dans l'Ontario, cette voie navigable de 386 kilomètres fera le bonheur des amoureux de nature et d'activités outdoor.



Implantée à Peterborough, la nouvelle base Le Boat se situe à une très courte distance en voiture de la rivière Otonabee.

Les vacanciers pourront s'arrêter pour admirer la richesse de la faune et de la flore locale, pêcher, s'essayer au stand-up paddle ou au kayak, visiter les villes animées, échanger avec les habitants...