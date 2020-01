Le Comité de Filière Tourisme en ordre de marche

Une première réunion du Comité de Filière Tourisme a eu lieu le 16 janvier 2020.



Annoncé en mai dernier par le Conseil Interministériel du Tourisme, ce comité présidé par Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères "réunit tous les professionnels du tourisme (collectivités, entreprises, fédérations / associations professionnelles, organisations syndicales, institutions, notamment Atout France et l’Institut français du tourisme) afin d’assurer une concertation approfondie et de permettre la co-construction des politiques touristiques entre les professionnels et les pouvoirs publics" explique un communiqué du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.



Trois vice-présidents ont également été nommés : Roland Heguy, Président, UMIH, Sven Boinet, Président, Alliance France Tourisme et Marie-Reine Fischer, Présidente, Destination Régions.



Il s'est doté de 4 commissions : emploi-formation, numérique, développement durable et réglementation et compétitivité, chacune étant présidée respectivement par Didier Chenet, Président, GNI, Laurent Queige, Directeur général, Welcome City Lab, Nicolas Dayot, Président, FNHPA et Valérie Boned, Secrétaire générale, Entreprises du voyage.