Le Congrès des Entreprises du Voyage aura lieu le week-end du 8 mai

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Jean-Pierre Mas Président des Entreprises du voyage et Valérie Boned, secrétaire générale ont annoncé que le prochain congrès du syndicat aura lieu le week-end du 8 mai prochain.



"La convention des Entreprises du Voyage c'est l'occasion de se réunir, partager, échanger, de vivre ensemble, de vivre, de faire la fête ensemble et il y a longtemps qu'on n'a pas vécu ensemble et qu'on n'a pas fait la fête ensemble" a déclaré Jean-Pierre Mas.



Les EDV ont décidé d'organiser cette année cette convention au printemps pour le week-end du 8 mai : "un congrès qui aura lieu dans un endroit sympathique, ensoleillé où on aura envie à la fois de travailler, de se réunir et de festoyer".



La destination n'a pas pour l'heure était encore dévoilée.