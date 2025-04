Le Salon du Tourisme International de l’océan Indien ouvre ses portes dans 6 semaines

En 2025, une quinzaine de Tours opérateurs et chefs de produits bénéficieront du programme d’acheteur BtoB, spécialement organisé pour leur venue à La Réunion dans le cadre du Salon VEEZIT.Les premiers tours opérateurs qui ont confirmé leur présence sont :Agence sud-africaine spécialisée dans les voyages et événements pour la communauté LGBTQIA+.Agence sud-africaine spécialisée dans les safaris et les voyages d'aventure en Afrique.Voyagiste mauricien spécialisé dans la création de voyages haut de gamme sur mesure pour des destinations lointaines et luxueuses.Agence britannique spécialisée dans les circuits d'aventure et les voyages en groupe à travers l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient.Agence basée au Botswana, spécialisée dans les safaris et les circuits sur mesure en Afrique.Agence sud-africaine spécialisée dans les voyages sur mesure en Amérique du Sud et dans l'océan Indien.Voyagiste britannique proposant des vacances sur mesure en Afrique et en Amérique latine, avec une expertise particulière pour Madagascar.Tour opérateur international offrant des services de gestion de voyages d'affaires, de tourisme et de circuits sur mesure.Agence allemande spécialisée dans les safaris et les expériences touristiques immersives à travers l'Afrique.Agence mauricienne spécialisée dans les services de transport aérien et les solutions de voyage haut de gamme.Agence indienne spécialisée dans les circuits sur mesure et les voyages de luxe pour les clients nationaux et internationaux.Agence suisse spécialisée dans les circuits et services de transport, en particulier pour des voyages sur mesure.Entreprise sud-africaine qui gère des voyages d'affaires, des séjours de luxe, des événements, des conférences (MICE) et des voyages éducatifs.a ciblé de nombreux tours opérateurs et agences de voyages à fort potentiel, désireux de développer de nouveaux produits incluant La Réunion et l'océan Indien.Chaque entité enverra un acheteur potentiel, qu'il s'agisse d'un chef de produit, d'un directeur régional ou d'un directeur, afin de rencontrer les exposants deet de co-créer de nouveaux produits.Leurs échanges au Salon seront facilités grâce à la participation de guides multilingues qui seront à leur disposition pour les guider et les aider.De plus, les conférences thématiques seront présentées et traduites simultanément grâce à la participation de traducteurs-interprètes.A la suite du Salon, ils participeront à un éductour spécialement conçu pour eux, qui débutera au Nord et à l’Est de La Réunion. Ce tour comprendra la visite de divers sites touristiques, d'établissements hôteliers, ainsi que la découverte de différents loisirs, avec un guidage en anglais.La première édition de VEEZIT a permis à des entreprises commede créer de nouveaux produits. Suite à sa participation à VEEZIT en septembre 2024,, Chef de produits de l’entreprise, a lancé en 2025 un nouveau produit en avant La Réunion comme une destination idéale pour les passionnés de. Ce produit unique permet aux voyageurs britanniques de découvrir les paysages époustouflants de l’île à travers des activités de plein air exceptionnelles, un atout qui fait de La Réunion un lieu incontournable pour les amoureux de la nature.