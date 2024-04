Le charme des séjours en groupe A chaque région son Charmhotel

Chaque séjour en Charmhotel est un moment de dépaysement nouveau.

Nos destinations vous attendent, offrant chacune leurs particularités locales, leurs paysages d’exception et une multitude d’activités.



Lundi 22 Avril 2024

La France et le Québec pour vous



Descriptif de l’offre « Il y a des sensations qui ne s’expliquent pas, elles se vivent ! »

Alors, n’attendez plus, plongez dans le cœur des régions, en France et même au Québec ! Profitez d’établissements de charme dans des lieux typiques et enchanteurs.

Vous trouverez chez nous le confort, le calme, la convivialité, l’authenticité, le partage, des équipements adaptés pour les différents styles de séjours, que vous voyagiez seul, entre amis ou en groupe organisé.



Attachés aux traditions locales, ayant une connaissance parfaite de notre environnement culturel et géographique, nous vous réservons une cuisine gourmande de terroir et surtout une disponibilité sans faille.



Notre point commun ? La même vision et le même degré d’amour du métier. Chaque Charmhotel cultive sa singularité et tous les hôteliers partagent la volonté de créer des séjours uniques et inoubliables.



Votre programme ? Vous pouvez nous le confier ; nous construisons avec vous le séjour que vous cherchez ! Parcourez les régions, admirez les paysages, goûtez aux spécialités et découvrez le patrimoine. Nous nous chargeons du reste.



Le prix comprend Un séjour tout-compris signifie incluant :

- L’apéritif de bienvenue

- La pension complète

- Les entrées pour les visites du programme entendu



Nos tarifs de base sont nets, par personne et sur la base d’une chambre double. Le devis nominatif fait toujours foi en terme de spécificités guidage, animations, biossons, etc…

Le prix ne comprend pas Nos tarifs ne comprennent pas le transport.

Le plus simple pour nous contacter Mildred DECROIX

Responsable commerciale

commercial@charmhotel.fr

Téléphone : +33 6 77 88 93 78



Site web : www.charmhotel.fr/fr/bienvenue







