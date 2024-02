Le salon Mondial du Tourisme : un salon référence au carrefour des tendances !

Le Salon Mondial du Tourisme à Paris (47e édition) accueillera plus de 66 000 visiteurs sur 8 500m² d’exposition et plus de 230 exposants. Pour rappel, le Salon Mondial du Tourisme se tient conjointement au salon Destinations Nature (même lieu-même date), afin d’optimiser la synergie visiteurs.





Rédigé par Marianne CHANDERNAGOR le Lundi 5 Février 2024









Afin d’aider les visiteurs dans leur recherche et leur proposer de nouvelles idées, de nouvelles tendances seront mises en lumière et des espaces et parcours thématiques seront proposés aux visiteurs pour leur permettre d’identifier facilement les acteurs pouvant correspondre à leur besoin.



Le voyage en train à l’honneur ! En 2022, 30 % des Français ont privilégié 1 ou 2 fois le train par rapport à un trajet en voiture (1). Signe d’une prise de conscience de son bilan carbone, d’un désir renouvelé pour le déplacement contemplatif en train mais aussi de l’ouverture de nouvelles lignes, cet engouement pour le déplacement ferroviaire ne cesse de faire des émules. Rien que pour l’été 2023, la Sncf enregistrait une fréquentation de 24 millions de voyageurs (+4 % vs 2022).

Sur le salon, les visiteurs bénéficieront des conseils des agences de voyages et des offices de tourisme sur les modalités pour rejoindre leur destination par le rail et découvrir aussi les lignes touristiques offrant un point de vue différent d’une région.



(1) Enquête Trainline avec YouGov - janvier 2023



Voyage en France & art de vivre à la française Entre juillet et août 2023, 67 % des Français (+3 points vs 2022) sont partis en vacances en week-ends ou longs séjours et 88 % d’entre eux ont privilégié la France (idem 2022) [(1) . La France conserve cet attrait indiscutable pour nos compatriotes qui ne cessent finalement d’en redécouvrir la richesse patrimoniale, gastronomique et oenotouristique. Ainsi, de nombreuses destinations françaises valoriseront leurs atouts et les nombreuses pépites qu’elles proposent (hébergements, festivités, patrimoine naturel ou bâti, routes gourmandes ou oenotouristique…)



(1) Baromètre des intentions de départ des Français (réalisé par Opinion Way pour Atout France, ADN Tourisme et 11 CRTs du 16 au 22 août)



Tourisme de mémoire En 10 ans, le tourisme de mémoire a retrouvé du galon auprès des voyageurs qui y voient l’occasion d’enrichir leur culture mais aussi d’intéresser et de sensibiliser la jeune génération à l’Histoire grâce à des moyens toujours plus didactiques.



En 2024, le tourisme de mémoire sera de nouveau mis en lumière puisque l’on commémorera les 80 ans des débarquements alliés en Normandie et dans le Var. Le Ministère des Armées fera le point sur les nombreux rendez-vous d’ores et déjà prévus à l’instar de l’inauguration, le 6 juin 2024, du Musée du Débarquement d’Arromanches, fraîchement rénové. Rappelons qu’il fut le premier musée construit pour commémorer le 6 juin 1944 et la Bataille de Normandie.



En complément, les visiteurs retrouveront des informations sur les autres manifestations commémoratives, expositions, sites mémoriels



Les ateliers, conférences et animations du Salon Mondial du Tourisme Des animations inédites sont prévues avec toujours cette volonté de faire découvrir de nouveaux horizons tout en offrant l’expertise de spécialistes du voyage. Rencontres, ateliers, sans oublier la Grande Scène, complèteront la visite des voyageurs.



L’Agora

L’espace conférences évolue vers un format plus convivial et propice aux échanges. Nouvel espace d’information et de discussion, l’agora accueillera des conférences et interventions sur des destinations, des modalités de voyages…



Espace Souvenirs de Voyages

Lorsqu’on voyage, on cherche à vivre des expériences inédites dont on se rappellera pendant de longues années, ainsi soigner « l’après » en immortalisant son voyage pour mieux se remémorer chaque découverte, chaque sensation et chaque émotion est primordial.

Le salon sera l’occasion de faire le plein d’idées en la matière : l’art du carnet de voyages et de la photographie n’aura plus de secret pour les voyageurs avec des ateliers spécifiques pour conserver de façon originale ses souvenirs.

Des ateliers animés par des carnettistes seront proposés le jeudi et le vendredi aux visiteurs du salon.



Durant 4 jours, la Grande Scène du salon sera l’omphalos du monde en accueillant entre autres de la musique et danses folkloriques : la Bulgarie, Cuba..

Des présentations de destinations et des jeux seront aussi au programme.



Espace Enfants

Enfin l’espace enfants accueillera les plus jeunes le samedi et le dimanche et proposera des activités et animations sur le thème du voyage.



Le salon Mondial du Tourisme un accélérateur d’activité Venez à la rencontre des visiteurs voyageurs présents sur le Salon Mondial du Tourisme du 14 au 17 mars à Paris Expo Porte de Versailles



Une occasion idéale pour :

● Recruter de nouveaux clients : 86 % des exposants dont l’objectif était de générer du lead sont satisfaits de leur participation au salon. Les Salons du Tourisme vous aident à recruter de nouveaux clients, via les outils de communication mis à disposition par le salon



● Développer votre chiffre d'affaires et de mettre en place une opération d’animation commerciale de vos équipes : 90 % des visiteurs sont porteurs d’un projet voyage avec un budget moyen de 3 000€ par visiteur.



● Booster votre notoriété, auprès de plus de 81 000 visiteurs parmi lesquels plus de 42% viennent pour trouver des idées de destinations



En quelques chiffres :

• 78% des exposants sont satisfaits du salon*

• 61% des exposants génèrent des ventes après le salon*

• 91% de visiteurs ayant un projet vacances,

• 44% qui réservent un séjour sur place ou l'envisagent dans les 15 jours



Sur tous nos salons, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé : ● Votre stand adapté à vos objectifs de participation en termes de taille, d’aménagement, d’emplacement, de budget

● Des outils de communication inclus dans votre inscription

● Evénementialisation de votre présence : proposez une animation découverte ou folklorique sur notre Grande Scène et/ou animez une conférence de 30 minutes sur la thématique de votre choix

● Une offre d’outils de communication complémentaires pour vous démarquer



A l’ère du digital, la rencontre et le conseil n’ont donc jamais été aussi essentiels. N’attendez plus et rejoignez l’aventure des Salons du Tourisme !

Estimez votre participation

Ils parlent des salons. Découvrez notre vidéo témoignages exposants

Téléchargez votre invitation pour vous rendre sur les salons du Tourisme : Lille



► Lyon



► SMT



Contact

Tél. : +33 (0)4 42 18 01 70

Pour plus d’informations www.salons-du-tourisme.com / rubrique : Devenez Exposant commercialtourisme@comexposium.com Tél. : +33 (0)4 42 18 01 70



