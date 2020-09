Les agents de voyages belges manifestent pour la "Liberté de Voyager"

Un collectif d'agents de voyages belges a organisé une manifestation à l'aéroport de Charleroi ce vendredi 11 septembre 2020 pour exprimer leur ras-le-bol et leur mécontentement face à la fermeture des frontières et aux restrictions de voyage.



" Notre gros souci en Belgique, c'est que pratiquement tous les pays sont en "orange" ou "rouge" mis à part le Liechtenstein qui n'est pas vraiment une destination vacances.



Cela ne suit pas du tout les recommandations européennes. Lorsqu'un pays est rouge, nous ne pouvons pas faire partir les ressortissants belges, nous irions en tant que professionnel à l'encontre de la loi " explique Anne-Sophie Snyers, qui a participé au mouvement et qui est également Secrétaire générale de l'UPAV.



Pour marquer les esprits le collectif a choisi un message fort : " On enterre le voyage ".



" Aujourd'hui certains clients qui veulent vraiment partir vont acheter leur voyage en France ou Pays-Bas... " déplore-t-elle.