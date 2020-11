Les annonces de Macron et Castex ont-elles eu un effet sur les réservations ?

Du côté de FTI Voyages, "ça bouge" aussi nous confirme Axel Mazerolles, directeur général : " Depuis hier nous avons multiplié par 4 les réservations" . Là aussi la nuance est de mise : "nous partons de très bas mais les appels ont repris et c'est incomparable avec ce qui se passe depuis les deux derniers mois".



" Ce sont les premiers signes positifs depuis septembre " ajoute Philippe Sanguard.



Côté destinations, Antilles, Maldives, Réunion et République Dominicaine tirent leur épingle du jeu chez Exotismes. Pour Didier Sylvestre, les Maldives et la République Dominicaine joueront les premiers rôles.



La Rép. Dom. que l'on retrouve également dans les carnets de commandes de Boomerang. A ses côtés : le Maroc, la Sardaigne, La Tanzanie, les Canaries, ou encore Dubaï...



D'ailleurs, 5 nouveaux clubs Coralia et Kappa en République Dominicaine, Maroc et aux Canaries viendront compléter l'offre dès le 15 décembre 2020.



"Nous sentons un appétit des Français pour partir et s'évader" lance Olivier Kervella PDG de NG Travel. Nul doute que les professionnels du tourisme seront prêts pour les accompagner.