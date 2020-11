Jean Castex : "Les déplacements vers l'étranger seront possibles" dès le 15 décembre 2020 Conférence de presse du Premier Ministre

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Jean Castex, le Premier Ministre a annoncé ce matin que les déplacements à l'étranger seront à nouveau possible dès le 15 décembre 2020.



Rédigé par La Rédaction le Jeudi 26 Novembre 2020

Jean Castex, le Premier Ministre a clarifié la position du gouvernement sur les voyages à l'étranger lors de sa conférence de presse tenue ce jeudi 26 novembre 2020 au matin.



"A partir du 15 décembre, vous pourrez vous déplacer librement entre régions. Pour les déplacements vers et depuis l'Outre-Mer et les territoires ultra-marins la production d'un test PCR négatif datant de moins de 72h restera obligatoire.



Les règles varieront selon les territoires et il est impératif de se renseigner lors de la préparation du voyage" a précisé le Premier Ministre.



Il a ajouté : "Les déplacements vers l'étranger seront possibles mais compte tenu de l'évolution rapide de l'épidémie dans le monde il sera indispensable de se tenir informer avant d'envisager tous déplacements en consultant les conseils aux voyageurs du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères."



Les centres de vacances et les colonies de vacances ne pourront pas rouvrir pour les vacances de fin d'année.

Enfin, il a annoncé que les remontées mécaniques et les équipements collectifs à la montagne resteront fermées mais que les stations pourront ouvrir.

Lu 538 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Liberté Voyages en liquidation judiciaire France : sera-t-il possible de partir dans les Outre-mer pour Noël ?