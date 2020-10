Les pays d'Amérique Centrale organisent un roadshow virtuel pour le marché français

Oublions vite 2020, pour se projeter vers2021 et des pensées plus positives.Afin de préparer la saison prochaine et se rappeler aux bons souvenirs des professionnels du tourisme, L’agence de promotion du tourisme des pays d’Amérique Centrale (CATA) organise un roadshow virtuel.Pour cette première édition, l’Amérique Centrale met à l’honneur 4 de ses destinations, à savoir le Belize, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua. Au programme : présentation des pays à l'honneur, conférence de presse des ministres du tourisme de ces 4 pays et présentation des mesures sanitaires. Plus de 40 hôteliers et agences réceptives (la liste ici) présents et pourront être rencontrés lors de rendez-vous individuels.