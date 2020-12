Amérique Centrale : les formalités à remplir pays par pays

Panama

Pour entrer au Panama, le résultat négatif d’un test PCR ou d’un test antigénique réalisé moins de 48h avant le départ devra être fourni. Dans le cas où le test daterait de plus de 48h, le voyageur devra payer pour la réalisation d’un nouveau test, à l’aéroport. De plus, les touristes devront signer une déclaration sur l’honneur indiquant qu’ils s’engagent à respecter les mesures sanitaires mises en place dans le pays et qu’ils acceptent d’être suivi par le Ministère de la Santé, via une application mobile.

✔️ Test PCR négatif ou test antigénique négatif (-48h)

✔️ Déclaration sur l’honneur

✔️ Application