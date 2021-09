Lidl Voyages lance la vente de vols secs en ligne

Un partenariat avec Resaneo

Pour ses 4 ans, Lidl Voyages élargit ses services et permet désormais la réservation de vols parmi plus de 600 compagnies aériennes, en partenariat avec Resaneo. L’agence de voyages en ligne poursuit également ses efforts sur la destination France et noue des partenariats avec la région Centre-Val de Loire et l'Alpe d’Huez.

Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 16 Septembre 2021

