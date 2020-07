Loire Valley Tours Découvertes oenotouristiques, gastronomiques et culturelles !

Loire Valley Tours est une agence de voyages réceptive.

C’est avec grand plaisir que toute notre équipe partage sa passion pour la France et le Val de Loire en particulier ! Créée en 2003, notre agence a à cœur de vous faire vivre le Val de Loire comme personne !

Loire Valley Tours, artisan créateur de vos plus belles expériences !



Dénomination :

Loire Valley Tours par France Intense



Date de création :

2003



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM041100002



Depuis 2003, nous proposons à nos clients français et du monde entier notre expertise dans l’organisation de séjours autour de la culture, de la gastronomie et des vins. Avec notre réseau de partenaires privilégiés, nous offrons aux voyageurs de rencontrer des personnalités locales hautes en couleur. Une équipe de passionnés vous conseille et vous guide pour que votre voyage soit une expérience mémorable !



Les atouts :



• Notre expertise dans l’organisation de séjours qualitatifs

• Notre réseau : nous vous ouvrons les portes du Val de Loire

• Notre équipe de passionnés multilingues



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Circuit

City-break

Conciergerie

Hébergement

Luxe

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Architecture

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Œnologie

Voyage de noces

Vélo

Voyage de noces





• Les incontournables du Val de Loire :

8 personnes maximum par véhicule



09h00 : Prise en charge à l’Office de Tourisme de Tours ou 09h30 : Prise en charge à l’Office de Tourisme d’Amboise

Visite guidée du Château de Chenonceau

Visite, dégustation et déjeuner aux Caves Duhard

Visite guidée du Château de Chambord

17h30 : Dépose à l’Office de Tourisme de Tours ou 18h00 : Dépose à l’Office de Tourisme d’Amboise



Ce tour inclut : transport et le guide conférencier pour la journée, visites guidées et billets d’entrée aux Châteaux de Chenonceau et Chambord, visite, dégustation et déjeuner aux Caves Duhard.



Ce tour n’inclut pas : dépenses personnelles, prise en charge à l’hôtel (supplément 15€), extras, autres boissons et autres repas.



195€ par personne

• Séjour au Pays des Châteaux

Nuit dans un hébergement insolite, billets d’entrée au Château du Rivau et au Château d’Azay le Rideau.



Vous rêvez de dormir dans les arbres ou sur la Loire ?

Venez profitez d’une nuit dans un hébergement insolite ! Niché dans un arbre ou sur une toue cabanée, vivez une expérience unique au plus près de la nature.

L’occasion de vous évader et de profiter des merveilles du Château du Rivau et du magnifique Château d’Azay le Rideau !



Ce séjour inclut : 1 nuit dans un hébergement insolite, petits déjeuners et taxes, les billets d’entrée aux Châteaux du Rivau et d’Azay le Rideau.



Ce tour n’inclut pas : transport et le guide dépenses personnelles, extras, autres boissons et autres repas.



127€ par personne sur la base de 2 personnes



Horaires : 09h à 17h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Laure

Responsable d’agence

laure@france-intense.com

Tel : +33 (0)2 47 79 40 28



Adresse postale : 5 quai des violettes 37400 Amboise



Site web : www.france-guided-tours.com



