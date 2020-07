Caves Duhard 500 ans d’histoire et de vins

Dans une cave datant du XVIe siècle située en bordure de Loire, trois générations de spécialistes ont choisi et produit des vins du terroir. Aux Caves Duhard, on aime penser et comprendre les saveurs à travers le plaisir et les émotions qu'elles procurent. Vous y serez chaleureusement accueillis et partagerez cette philosophie lors d'un délicieux atelier de dégustation.

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Jeudi 16 Juillet 2020

Nous avons créé un parcours oenotouristique dans nos caves du 15eme siècle, face à la Loire, localisé sur les quais d'Amboise à 600 mètres de cœur de ville. Dans un lieu riche de 500 ans d’histoire et de vins, nous proposons une collection de vieux millésimes de 1874 à nos jours, avec 22 appellations du Val de Loire.



Lors de nos présentations nous amenons les visiteurs à se plonger dans l’Histoire de la cave de nos jours jusqu’à la Renaissance. Nous mettons en avant les producteurs locaux lors de la dégustation nous proposons des accords mets et vins, avec des planches de fromage affinés de la région, ou de la charcuterie local.

La visite Odyssée est absolument unique en son genre et jamais vu en France. L'approche historique et ludique est particulièrement appréciée des visiteurs. L'objectif est donc de démystifier l'univers du vin et s'adresse donc à un public de novices tout comme de connaisseurs.



De plus nous faisons l’objet de travaux, la façade sera entièrement refaite et il y aura un restaurant vue sur Loire . Vous pouvez suivre l’avancer des travaux sur nos réseaux sociaux.



Parcours sensoriels : zone olfactive



La visite « Odyssée des Millésimes » se décompose en 3 étapes : expérience sensorielle, visite de caves, initiation à la dégustation.



Pour tout type de personnes, novices comme amateur de vins. La visite est proposée du lundi au dimanche, de Pâques à la Toussaint. De mardi à Samedi en basse saison. Les langues proposées avec les sommeliers sont : Français, Anglais, Espagnol, Portugais. Des audioguides sont à disposition des visiteurs dans ces langues. Ouverture au public de 10h00 à 18h00. Adultes 12€, enfants 5€ (dégustation de jus de fruits).



• Ouverture d’une terrasse vue sur Loire les weekends.



• 2020 rénovations : création de notre épicerie fine, rénovation de la boutique, ouverture du restaurant (vue sur Loire) produits du terroir. Nous célébrons chaque jour, l'art de vivre en Val de Loire !



Horaires : 11h-18h

Jours d'ouverture : 7 jours sur 7 de juillet à octobre du mardi au samedi de novembre à juin

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol - Portugais



Vos contacts :

contact@caves-duhard.fr



Jonathan VIRTON

Manager

jonathan@caves-duhard.com

Tel : +33 (0)2 47 57 20 77



Adresse postale : 56 rue du rocher des violettes 37400 AMBOISE



Site web : www.caves-duhard.fr



