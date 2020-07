Destination Blois Chambord-Val de Loire

Depuis plus de 20 ans, nous proposons des journées et des séjours pour les groupes et individuels sur des thématiques variées. Au programme, la visite des châteaux mais aussi des découvertes nature et jardins, la gastronomie pour des prestations d’exception.



Office de Tourisme Blois Chambord-Val de Loire



1999



APST



IM041100005





Depuis 25 ans, l’Office de Tourisme Blois Chambord-Val de Loire commercialise des forfaits groupes dans le Val de Loire. Une expertise confirmée pour les prestations adaptées aux groupes et selon les profils (actifs, seniors, associations…). Avec des programmes à la journée ou en séjour, nous vous proposons des thématiques variées comme le patrimoine architectural, l’Histoire mais aussi la nature et l’art de vivre.

Des journées à partir de 48€/pers (base 30 pers) pensées pour optimiser les déplacements, des adresses soigneusement sélectionnées et des moments hors du commun. Vous pourrez par exemple visiter avec un comédien, déjeuner 40 mètres sous terre, découvrir Blois à travers un jeu de réflexion historique ou voguer sur la Loire à bord d’une toue.



Notre connaissance du territoire est également au service des séjours individuels. De 1 à 20 personnes, des séjours clés en main sont confectionnés chaque année. Logés en hôtel, chambres d’hôtes et même en gîte flottant, les variantes sont nombreuses pour faciliter des vacances inoubliables en Val de Loire.





Un interlocuteur unique avec des professionnels réactifs joignables pendant votre séjour. Bien évidemment la connaissance approfondie de notre territoire et les relations privilégiées avec nos partenaires font partie des avantages.



Notre propre équipe de guides-conférenciers multilingue est également très appréciée.

Les petits plus sont : la gratuité de nos devis, la réalisation de programmes sur-mesure, la recherche d’offres innovantes.





Quatre types de prestations : les journées, les séjours, les moments d’exception et le service de guides-conférenciers.



• NOS JOURNÉES :



• Journée royale à Blois - 53€/pers• Journée royale à Chambord – 60€/pers• Cheval et Magie à Blois – 60€/pers• Le souffle d’Amboise – 53€/pers• Au fil du Cher à Chenonceau – 60€/pers• Au fil de la Loire en bateau – 61€/pers• Châteaux privés à Cheverny : les instants gourmands – 45€/pers• Journée Blois Chambord – 56€/pers• Journée vendômoise – 59€/pers

NOS MOMENTS D’EXCEPTION :



Des prestations finement sélectionnées pour laisser un souvenir mémorable aux participants comme le vol en montgolfière, le déjeuner dans le château de Chambord, le rallye-jeu historique, la visite costumée…



Des prestations finement sélectionnées pour laisser un souvenir mémorable aux participants comme le vol en montgolfière, le déjeuner dans le château de Chambord, le rallye-jeu historique, la visite costumée…

• NOTRE SERVICE DE GUIDES-CONFÉRENCIERS :

pour nos programmes, nous mettons à votre disposition un guide-conférencier pour des prestations de 2h, 4h ou à la journée, spécialisé dans les châteaux de la Loire et sur des thématiques spécifiques.





Langues parlées : Français - Anglais - Allemand - Espagnol



Aurélie BOUGUEREAU, Marie-Agnès CROSNIER et Cindy JANVIER

resa@bloischambord.com

Tel : +33 (0)2 54 90 41 42



Adresse postale : 5 rue de la voûte 41000 Blois



www.bloischambord.com

www.bloischambord.com/sejours-cles-en-main/nos-journees-et-sejours-groupes



