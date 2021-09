Malawi: le pays rouvre ses frontières aux voyageurs internationaux

50 US$ (≈ 43 €), pour un visa Simple entrée valable 3 mois pour effectuer un séjour de 30 jours;

150 US$ (≈ 127 €), pour un visa Multiple entrées valable 6 mois pour effectuer un séjour de 30 jours;

250 US$ (≈ 212 €), pour un visa Multiple entrées valable 1 an pour effectuer un séjour de 30 jours.

Le communiqué ministériel, entré immédiatement en vigueur, précise que:1 - L'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Népal et le Brésil ne sont plus classés comme pays à haut risque. Par conséquent, les voyageurs en provenance de ces pays ne seront plus tenus d'observer une quarantaine institutionnelle obligatoire.2 - Les voyageurs venant au Malawi3 - Toutefois, tous les voyageurs sont tenus de présenteret également que les réglementations et règles de prévention et de contrôle du COVID-19, telles qu'elles sont guidées par le Groupe de Travail présidentiel (Task Force) sur le COVID-19, soient suivies pendant leur séjour au Malawi.et ce dernier peut être obtenu sur le site ministériel evisa.gov.mw ou(e-Visa) Malawi s'élèvent à:Comme l'indique le Quay d'Orsay dans ses Conseils aux Voyageurs , les voyageurs français devant ainsi se rapprocher de l’ambassade du Malawi à Bruxelles pour l'obtention d'un visa sur passeport. Action-Visas peut vous aider à obtenir un visa Malawi auprès de l'Ambassade de Bruxelles.