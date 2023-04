Appli mobile TourMaG



Marques blanches Resaneo : proposez du vol sec, on se charge du reste

Les agences de voyages ayant un site internet bénéficient du large inventaire et catalogue de transport de l'entreprise lyonnaise, en utilisant la marque blanche Resaneo. Vous offrez un service à vos clients sans les soucis de gestion.

Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 10 Avril 2023

Jean-Pol Leclercq, Directeur commercial de Resaneo, détaille : "Le but est d’offrir aux clients le maximum de fonctionnalités présentes sur le B2B de Resaneo, en les adaptant au grand public.



Nos marques blanches bénéficient de nos connexions directes avec les compagnies afin de remonter plus finement les tarifs des "add-ons" (bagages, sièges…).

En plus d’un design épuré, la recherche est intuitive pour une meilleure expérience client, ce qui permet d’augmenter le taux de transformation.



L’utilisateur bénéficiera d’une offre multi-destinations ou du mix entre les différentes compagnies aériennes. Les agences de voyages qui optent pour la Marque blanche Resaneo sur leur site ne se soucient de rien, les équipes Resaneo gèrent pour elles la vente, mais aussi l’après-vente. Les clients ont accès à leur dossier via le suivi de commande ".



La liste des atouts de la marque blanche Resaneo est impressionnante, pour preuve nous vous en listons quelques-uns : marchand. L’utilisateur n’est jamais redirigé vers un site tiers.



2. Les tarifs les plus compétitifs possibles :



Les tarifs sont affichés de manière claire et détaillée, sans mauvaise surprise et de frais cachés.



Le Direct Connect, entre autres, nous donne accès à l’ensemble de l’inventaire tarifaire des compagnies majeures ayant adopté cette nouvelle norme en production, permettant ainsi d’éviter des remontées de tarifs erronées et de générer de la frustration pour le voyageur.

De plus, notre équipe Transport renforce notre relationnel avec les compagnies aériennes et négocie des offres tarifaires avec les transporteurs, qu’ils soient réguliers ou charters, pour permettre à Resaneo d’être toujours plus compétitif.



3. Nous n'affichons pas de publicités intempestives.



4. L’ergonomie et la personnalisation du site sont pensées de manière à offrir au voyageur une expérience utilisateur optimale. Conçu de manière simple et épurée, les informations les plus pertinentes sont toujours clairement visibles grâce à une utilisation complète de l’espace exploitable sur la page web. Il a également été prévu quelques attentions particulières, telles que l’affichage des photos correspondantes à la destination choisie lors du lancement d’une recherche.



5. RESANEO gère complètement la vente et l'après-vente. Le voyageur n'a qu'un seul interlocuteur et il n’est pas laissé place au doute. De surcroît, Resaneo fournit avec son moteur un lien vers son suivi de commande qui permet au voyageur de retrouver ses réservations et de faire toutes les demandes possibles directement auprès de Resaneo. Très « user friendly », ce suivi de commande guide l’utilisateur tout au long de sa demande en listant toutes les remontées d’informations possibles auprès d’une compagnie aérienne. Il n’a plus qu’à emprunter le cheminement en répondant aux questions qui permettront aux équipes de Resaneo de traiter sa demande auprès de la compagnie.



6. Nos équipes sont disponibles du lundi au samedi de 9h à 20h. En dehors de ces horaires, une astreinte est assurée 7j/7, 24h/24, pour garantir la continuité des réservations en ligne.

Nous informons directement le client de tout changement lié à sa réservation (modification d’horaire, annulation…). Toute la gestion des réservations est réalisée par nos équipes en interne. Nous n'externalisons aucune étape afin de conserver la rapidité d'exécution et un contrôle qualité optimum.



7. RESANEO met à disposition des voyageurs un numéro de téléphone dédié pour l'assistance et la gestion des après-ventes. Les coordonnées indiquées sur les documents de voyage sont celles de notre centre d’appel.



8. Les utilisateurs accèdent et agissent sur leurs réservations à travers leur suivi de commande ou en contactant notre centre d’appels. L’ensemble des demandes possibles sont accessibles sur ce suivi de commande afin de permettre à chaque voyageur, aussi inexpérimenté soit-il, de gérer sa réservation en complète autonomie.

Chaque action est répertoriée et accessible au travers de leur suivi de commande (documents de voyage, informations de modifications...).



9. Les voyageurs peuvent renseigner leurs cartes de fidélité.



10. Enfin, nos marques blanches sont parfaitement intégrées au site de l’agence avec la reprise de sa charte graphique.



