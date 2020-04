Millésime Privé Séjours et expériences sur mesure en Région Bordelaise et en Nouvelle-Aquitaine

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Millésimé Privé est une agence réceptive spécialiste de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous concevons des séjours et journées « expériences » personnalisés, dans la région bordelaise et en Nouvelle-Aquitaine.

A travers nos séjours, nous souhaitons partager et faire vivre à nos clients notre passion pour notre région, sa culture, sa gastronomie, ses vins, ses spiritueux et ses espaces naturels préservés.



Rédigé par l’annuaire Partez en France le Jeudi 30 Avril 2020

Dénomination :

MILLESIME PRIVE



Date de création :

2017



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM033170015



En créant Millésime Privé, c’est une philosophie et notre art de vivre que nous voulions partager avec nos clients : « Notre Art de Vivre c’est l’art d’apprécier les belles choses, l’art de prendre le temps d’admirer, de déguster, de partager, de découvrir, mais avant tout, de prendre du plaisir ! »



Originaires de la région, notre expertise locale nous permet de sélectionner le meilleur de notre terroir pour créer et proposer des expériences uniques et exclusives sur mesure.



Nous concevons nos séjours autour de notre patrimoine naturel, culturel et gastronomique, en privilégiant les rencontres et partages d’expériences avec nos vignerons, chefs cuisiniers, artisans du goût, producteurs … La richesse et la diversité de notre région nous permet de proposer un large choix de séjours thématiques selon les demandes et souhaits de nos clients (Vins, Cours de cuisine, Golf, Surf, Vélos, randonnées …).

Nos séjours sont à vivre en couple, en famille, entre amis ou en petits groupes, le temps d’une journée, d’un week-end, ou d’une semaine.



Nous organisons tout évènement privé ou professionnel dans des lieux atypiques et d’exception. Nos séjours peuvent aussi être proposés sous forme de coffrets cadeaux.



• 100% personnalisé :

activités et hébergements seront toujours adaptés selon vos besoins.



• Expertise locale :

amoureux de notre région, nous sélectionnons pour vous le meilleur.



• Éco-responsable :

nous nous engageons à travailler avec des acteurs locaux respectueux de l’environnement.



• Co-créez votre séjour :

nous créons ensemble votre séjour, à partir de vos goûts et envies.



• Voyagez tranquille :

vivez une expérience sur mesure en tout sérénité, nous nous occupons de tout.



En couple

En famille

Groupes

Incentive

Adaptabilité

Autotour

Circuit

City-break

Eco-responsable

Luxe

Meeting

Nature

Sur-mesure

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Golf

Œnologie

Surf

Vélo





Escapade de charme dans le vignoble

Un weekend sous le signe du charme et de l’authenticité. Découvrez le vignoble de Bordeaux à votre rythme, avec une sélection des meilleures adresses et pépites de la région. Pique-nique dans les vignes, dîner à la table d’un chef étoilé, ou atelier autour du vin… À vous de choisir !

→ En savoir plus



• Réunissez-vous le temps d’une journée

Une journée au vert, un déjeuner dans une propriété viticole ou un weekend dans une maison d'hôtes avec des activités sur mesure, nous organisons votre weekend rien que pour vous !

→ En savoir plus Un weekend sous le signe du charme et de l’authenticité. Découvrez le vignoble de Bordeaux à votre rythme, avec une sélection des meilleures adresses et pépites de la région. Pique-nique dans les vignes, dîner à la table d’un chef étoilé, ou atelier autour du vin… À vous de choisir !Une journée au vert, un déjeuner dans une propriété viticole ou un weekend dans une maison d'hôtes avec des activités sur mesure, nous organisons votre weekend rien que pour vous !

Itinéraire Bordeaux – Arcachon – Dordogne

Un itinéraire sous le signe de la nature. Passez de l’océan et ses cabanes ostréicoles aux terroirs du Périgord, en passant par les vignobles du bordelais. Un itinéraire qui ravira les amateurs de gastronomie mais également de grands espaces.

→ En savoir plus Un itinéraire sous le signe de la nature. Passez de l’océan et ses cabanes ostréicoles aux terroirs du Périgord, en passant par les vignobles du bordelais. Un itinéraire qui ravira les amateurs de gastronomie mais également de grands espaces.



Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français – Anglais – Russe - Espagnol



Vos contacts :

Frédéric Nau

f.nau@millesimeprive.com

Mobile : + 33(0)6 08 05 21 18



Cyrielle Nau

c.nau@millesimeprive.com

Mobile : + 33(0)6 47 86 76 76



Site web : www.millesimeprive.com



09h à 19hDu lundi au samediFrançais – Anglais – Russe - EspagnolFrédéric NauMobile : + 33(0)6 08 05 21 18Cyrielle NauMobile : + 33(0)6 47 86 76 76

Lu 240 fois

Notez