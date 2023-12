Mondial Tourisme : Ouverture d’un 3ème Mondi Club à Hammamet

Après le Vincci Marillia, Mondi Club depuis 2016 , puis l’intégration l’été dernier du Shalimar, c’est au tour dude faire son entrée chez Mondi Club , devenant ainsiProgrammé depuis plusieurs années et fort du succès rencontré, Mondial Tourisme a décidé dequi ouvrira ses portes leaprès une pause de quelques mois le temps d’une complète rénovation.Situé à mi-chemin entre Hammamet et Nabeul,possèdedoncainsi qu’unproposant de nombreux soins.Comme la plupart des Mondi Club, il est proposé enet offre deet ludiques, un mini-club et une animation diurne et nocturne francophone.