Mondial Tourisme continue sa percée sur l’Egypte et double ses objectifs pour 2020

Après la Tunisie et la Turquie où le voyagiste a enregistré des chiffres record cette année, lui confortant sa place de leader sur ces 2 destinations, Mondial Tourisme fait de l’Egypte son 3ème fer de lance.

Rédigé par Mondial Tourisme le Lundi 13 Janvier 2020

L’année 2019 a fait la part belle à l’Egypte et de nombreux touristes du monde entier sont revenus en force sur la terre des pharaons.



Pari réussi pour Mondial Tourisme qui, encouragé par ses objectifs atteints en 2019, prévoit de doubler ceux de 2020 en visant le chiffre de 15.000 passagers pour la saison à venir et en étoffant sa programmation estivale.

13 000 sièges en affrètement pour 2020 Avec 7000 sièges affrétés en 2019 et un taux de remplissage avoisinant les 95%, le TO dresse un bilan plus que positif en ce début d’année et augmente ses affrètements pour la saison prochaine en programmant 13 000 sièges sur la destination, auxquels il faut ajouter les sièges vendus en packages dynamiques permettant des durées de séjours flexibles.



Mondial Tourisme continue donc de programmer en full charter un vol direct Paris/Hurghada tous les samedis ainsi qu’un Lyon/Hurghada les jeudis (à partir du 02/07/20) et un Nantes/Hurghada positionné les jeudis jusqu’à fin avril puis les dimanches à partir du mois de mai.



Louxor est également desservi les samedis par un vol direct de Paris depuis novembre dernier, et à partir de février 2020 ce sera au tour des clients de Nantes et Lyon de pouvoir bénéficier également d’une ligne directe.

Forfaits et formations plongée

Il est proposé en formule All Inclusive à partir de 479€ et possède son propre centre de plongée.

Le voyagiste propose d’ailleurs différents forfaits et formations destinés aussi bien aux plongeurs confirmés qu’aux plongeurs débutants et réservables en complément de tous les hôtels proposés.

Gilbert Demirciyan à la tête du département plongée chez Mondial Tourisme se réjouit du nombre sans cesse en augmentation des ventes. Le Coral Beach Hurghada **** situé dans la partie sud de la station, continue de séduire bon nombre de clients depuis son entrée dans la famille des Mondi Club en février 2019.Il est proposé en formule All Inclusiveet possède son propre centre de plongée.et réservables en complément de tous les hôtels proposés.Gilbert Demirciyan à la tête du département plongée chez Mondial Tourisme se réjouit du nombre sans cesse en augmentation des ventes.

Croisières et combinés Dans sa nouvelle brochure été en cours de distribution, le TO commercialise de nouveau un combiné croisière « Des Pyramides à la Mer Rouge » (9 nuits à partir de 1059€) ainsi que 2 croisières « Le Nil et ses Légendes » (8 nuits à partir de 749€) et « Fééries du Nil » (7 nuits à partir de 699€), programmes ayant déjà rencontré un succès remarquable les saisons passées.

Pour plus d’informations, contactez Mondial Tourisme

Responsable Régional Rhône-Alpes

Tél. : 06 42 97 30 52

david.vincent@mondialtourisme.fr



Jean FRESPECH

Responsable Régional Sud-Ouest

Tél. : 06 08 90 76 63

jean.frespech@mondialtourisme.fr



Sonia HAYI

Responsable Régionale Paris IDF & Nord / Est

Tél. : 07 85 05 25 53

sonia.hayi@mondialtourisme.fr



Bertrand DEGOIS

Responsable Régional Ouest

Tél. : 06 82 47 90 31

bertrand.degois@mondialtourisme.fr



Yves Le Jeune

Chargé de promotion Région Est

Tél. : 06 49 09 20 47

yveslejeune@mondialtourisme.fr



Zino BENMEGAL

Responsable Régional PACA

Tél. : 06 35 36 19 16

zino.benmegal@mondialtourisme.fr





Service groupe :



Carole HOULLIER

Responsable du service groupe

Tél. : 06.42.97.54.02

groupe@mondialtourisme.fr

